L’aeroporto internazionale San Francesco sará potenziato dai soci pubblici 

Assemblea degli azionisti Sase: approvato il bilancio, proroga tecnica per il Cda, e in previsione aumento di capitale

Perugia 16 apr. 026 – Si è tenuta in data odierna l’assemblea degli azionisti di Sase, la società che gestisce l’aeroporto San Francesco di Assisi.

Nel corso della seduta, Sviluppumbria, illustrando la volontà del governo regionale, ha espresso piena soddisfazione per il lavoro svolto dal Consiglio di amministrazione nel corso dell’esercizio 2025.

In particolare, grazie al supporto di Sviluppumbria, la società ha superato la situazione di criticità economica evidenziata dal bilancio 2024, registrando al contempo indicatori di forte crescita sia nel numero dei passeggeri sia nello sviluppo delle rotte. Tuttavia Sviluppumbria ha sottolineato l’importanza di non ricorrere a esternalizzazione dei servizi per i maggiori costi che gravano sull’aeroporto ma di far rientrare all’interno le attività incrementando così il numero dei lavoratori.

L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio.

Alla luce di questo quadro positivo, e’ stata sottolineata l’importanza di procedere all’individuazione di profili di elevata competenza per il rinnovo degli organi societari. Tuttavia, i tempi intercorsi tra la chiusura dell’avviso pubblico e l’odierna assemblea non consentono lo svolgimento di un’adeguata e approfondita fase istruttoria dei candidati.

Per tale ragione, è stata proposta una proroga tecnica dell’attuale Consiglio di amministrazione, rinviando la decisione formale a una prossima e tempestiva assemblea ordinaria.

In merito al prospettato aumento di capitale sociale, così come indicato da Enac, tutti i soci, da Sviluppumbria, su mandato del Governo regionale, ai soci Comuni di Perugia, Assisi e Bastia Umbra, hanno espresso parere favorevole, subordinatamente alla necessità di un approfondimento sotto il profilo giuridico ed economico.

La Regione, sempre tramite Sviluppumbria, conferma il contributo annuo di 4,5 milioni – già inserito nel bilancio pluriennale- per il potenziamento dello scalo aeroportuale.