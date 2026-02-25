Spello, riduzione Tari utenze domestiche, come fare domanda

C’è tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la domanda di richiesta di riduzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all’anno 2026 per le utenze domestiche che si trovano in disagio sociale ed economico. Nel dettaglio per le utenze domestiche – come da regolamento per la disciplina della tassa approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.17 del 30 maggio 2022 – le relative riduzioni, che vanno dal 90 al 50%, saranno assegnate in base all’indicatore ISEE e nei limiti delle fasce di reddito a cui corrispondono le diverse percentuali di riduzione.
I titolari delle utenze dovranno presentare istanza sottoscritta e inviata all’indirizzo di posta elettronica comune.spello@postacert.umbria.it, oppure spedita tramite raccomandata o consegnata a mano allo sportello del cittadino entro il termine perentorio del 31 marzo 2026.