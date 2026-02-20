Simone Cristicchi a Perugia con “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”

L’opera è scritta da Cristicchi con Simona Orlando, le canzoni inedite sono di Simone Cristicchi e Amara, le musiche e le sonorizzazioni di Tony Canto

Con il suo Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli Simone Cristicchi è autore e attore di uno spettacolo intenso ed emozionante che, tra riflessioni e canzoni inedite, indaga e racconta il “Santo di tutti”.

In scena per la Stagione 25/26 del Teatro Morlacchi di Perugia, mercoledì 25 febbraio alle 20.45 e giovedì 26 febbraio alle 19.30, l’opera è scritta da Cristicchi con Simona Orlando, le canzoni inedite sono di Simone Cristicchi e Amara, le musiche e le sonorizzazioni di Tony Canto.

Franciscus, il rivoluzionario. Franciscus, l’estremista. Franciscus, l’innamorato della vita. Franciscus, che visse per un sogno. Franciscus, il folle che parlava agli uccelli. Franciscus, che vedeva la sacralità e la bellezza in ogni volto di persona ma anche di animale, e non solo in essi ma anche nel sole, nella morte, nella terra su cui camminava insieme agli altri. In cosa risiede l’attualità, del suo messaggio? Cosa può dirci la filosofia del “ricchissimo” di Assisi, nella confusione della modernità affamata di senso, nelle promesse tradite del progresso?

Dopo il grande successo di Happy Next, Simone Cristicchi continua a stupire il pubblico teatrale con un nuovo progetto in solo che realizza con il Centro Teatrale Bresciano. Lo spettacolo racconta San Francesco, che è stato innanzitutto un uomo in crisi, consumato dai dubbi, un laico che imparava facendo, si perfezionava incontrando, e il cui esempio riuscì ad attrarre una comunità, ma non senza destare sospetti di alcuni del popolo. Uno in particolare, Cencio, stracciaiolo girovago, inventore di una lingua solo sua, osservatore critico del viaggio di Francesco, interpretato dallo stesso Cristicchi.

Al centro di quest’opera, il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Temi che nel frastuono della società in cui viviamo diventano ancora più urgenti e vividi.

Uno spettacolo ad alta intensità emotiva, che fa risuonare potenti in noi le domande più profonde e ci spinge a ricercarne una possibile risposta.

BIGLIETTI e INFO

È possibile prenotare al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20. La prevendita dei biglietti a Perugia viene effettuata presso il Botteghino del Teatro Morlacchi, T. 075 5722555, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30, il sabato dalle 17 alle 20.

Acquisto online: www.teatrostabile.umbria.it