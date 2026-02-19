Telefonate anonime in casa Rossini, i nonni staccano il telefono

“E’ successa una cosa gravissima. C’è una storia che molti conoscono che va avanti ormai da anni”

così l’influencer narnese Thomas Rossini ha esordito in un video pubblicato sui canali social. Mentre i seguaci crescono (335mila su Instagram e quasi 400mila su TikTok) insieme al successo per le live che ogni giorno Thomas conduce in compagnia dei nonni, qualcuno cerca sempre di mettere i “bastoni fra le ruote”. Gli haters sono sempre dietro l’angolo e hanno preso di mira, ancora una volta, il telefono di casa Rossini.

“Questo – ha detto Thomas – costringe i nonni a staccare il fisso a causa delle chiamate a tutte le ore, a volte silenziose, a volte con insulti, versi e scherzi. Il problema è che pochi giorni fa i nonni hanno perso un’importante telefonata dall’ospedale, perché il telefono era staccato. Ed ora stanno valutando l’opzione di togliere il numero fisso, perché non possono più utilizzarlo. Non è giusto”.

L’influencer ha così denunciato sui social l’ennesimo accaduto, stanco di ricevere odio gratuito sotto forma di chiamate e messaggi dai soliti “leoni da tastiera”. Pochi giorni fa aveva raccontato a tal proposito di essere rimasto molto colpito da alcune parole pesanti che andavano a toccare addirittura sua mamma che non c’è più.