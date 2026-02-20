Comune di Umbertide, adesione piattaforma CUDE

La giunta comunale di Umbertide in data giovedì 19 febbraio 2026, ha deliberato l’adesione alla piattaforma unica nazionale per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE).

Attraverso tale piattaforma sarà possibile offrire ai cittadini umbertidesi, già in possesso del tesserino per la guida e la sosta di veicoli al servizio di persone con disabilità, la possibilità di usufruire di nuovi servizi che ne agevoleranno la mobilità veicolare sul territorio italiano ed europeo.

Con il rilascio del CUDE il cittadino con disabilità avrà l’opportunità di far registrare sulla piattaforma nazionale due veicoli destinati ai propri spostamenti e di circolare all’interno delle ZTL (zone a traffico limitato) senza essere più costretto a dover dimostrare ad ogni singolo Comune il possesso del contrassegno per persone disabili con modalità variabili da città a città.

L’Assessore Francesco Cenciarini ha espresso una sincera soddisfazione per questo importante passo avanti verso il pieno riconoscimento del diritto alla mobilità delle persone con disabilità che spesso si trovano a dover usufruire dei contrassegni per esigenze legate allo stato di salute e alla necessità di trovare un parcheggio nei pressi di strutture sanitarie con non poche fatiche e difficoltà.

Il CUDE è impostato anche con controlli specifici sulle caratteristiche del veicolo e sull’identità del titolare del contrassegno disabili.

Attraverso questa piattaforma sono infatti possibili controlli da parte di tutte le Forze di Polizia per accertare i requisiti di utilizzo e le caratteristiche dei mezzi di trasporto.

L’iscrizione del Comune di Umbertide tra gli Enti aderenti al CUDE verrà curata dalla Polizia Locale che oltre a predisporre un’apposita modulistica sul sito, a breve inizierà ad inviare una specifica comunicazione ai titolari del contrassegno invitandoli a fornire i dati richiesti dalla piattaforma.

L’iscrizione dei molti nominativi e la necessità di aggiornare costantemente i dati, imporrà agli appartenenti alla Polizia Locale un’intensa e attenta attività di verifica documentale, di tempestivo aggiornamento dei dati e di ricognizione delle caratteristiche formali dei veicoli in quanto in caso di perdita dei requisiti è prevista la cancellazione dalla piattaforma e l’interdizione delle agevolazioni legate al CUDE.

L’iscrizione da parte dei cittadini con disabilità è facoltativa e gratuita e potrà avvenire direttamente presso l’Ufficio Polizia Locale, in via Magi Spinetti, ove i richiedenti aventi diritto riceveranno la specifica documentazione sul trattamento dei dati personali e ogni utile informazione sulle opportunità offerte dalla piattaforma ministeriale.