Siglato protocollo di Intesa tra Unistrapg e Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) – Sezione di Perugia

Perugia, 9 marzo 2025 – È stato siglato un protocollo di intesa tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) – Sezione di Perugia, finalizzato allo svolgimento del Servizio Ispettivo previsto dall’art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996.

L’accordo, sottoscritto dal Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. Valerio De Cesaris, e dal Presidente della Sezione A.N.F.I. di Perugia, Lgt. Cav. Giovanni Granato nasce dall’esigenza dell’Ateneo di garantire un sistema di controlli interni efficace, attraverso verifiche a campione sul personale in servizio, al fine di accertare il rispetto delle 123&normative in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, cumulo di impieghi e iscrizioni ad albi professionali.

In questo contesto, l’Università ha deciso di avvalersi del supporto qualificato dell’A.N.F.I., riconoscendo il valore sociale e istituzionale dell’attività di volontariato svolta dall’associazione, coerente con i principi del Codice del Terzo Settore.

Il Protocollo prevede la partecipazione di associati A.N.F.I. alle attività ispettive su base volontaria, personale e gratuita, offrendo competenze professionali a supporto delle verifiche amministrative e contabili.

Alla sottoscrizione dell’accordo, a palazzo Gallenga, erano altresì presenti il Generale Francesco Mazzotta, comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Umbria, che ha donato al Rettore il crest araldico della GdF; il Comandante Provinciale della GdF Stefano Pietrosanto; il direttore generale dell’Unistrapg, Luigi Botteghi e i rappresentanti dell’Associazione A.N.F.I., Francesco Assante e Antonio Assini.