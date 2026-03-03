Firmato il protocollo tra la Consigliera di Parità e l’Arca di Noè

Un’intesa per rafforzare la prevenzione delle discriminazioni di genere nel lavoro e promuovere inclusione

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 3 marzo 2026 – Un impegno condiviso per trasformare i principi di uguaglianza in azioni concrete e quotidiane. È stato sottoscritto questa mattina, nella Sala Pagliacci del Palazzo della Provincia, il protocollo d’intesa tra la Consigliera di Parità della Provincia di Perugia, Elena Bistocchi, e la Cooperativa Sociale Arca di Noè, realtà impegnata nell’inclusione delle persone in condizione di vulnerabilità, con particolare attenzione alle donne e alle persone migranti, rappresentata da Valentina Tiecco (referente per il protocollo).

L’intesa consolida una collaborazione già attiva sul territorio perugino e ne rafforza la dimensione operativa, mettendo al centro la tutela delle lavoratrici, la valorizzazione professionale e la prevenzione di ogni forma di discriminazione e violenza nei luoghi di lavoro.

Obiettivi dell’accordo

Il protocollo prevede azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte alle beneficiarie dei percorsi di inclusione, per accrescere la consapevolezza sui diritti e sugli strumenti di tutela contro le discriminazioni di genere in ambito lavorativo. L’intesa punta inoltre a sviluppare proposte per un’effettiva valorizzazione professionale delle lavoratrici, a diffondere buone pratiche finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza in ambito lavorativo, a organizzare eventi congiunti e a favorire lo scambio di esperienze e competenze. Le parti collaboreranno anche nella progettazione e nella partecipazione a bandi nazionali ed europei, con l’obiettivo di rafforzare le politiche di pari opportunità e costruire iniziative innovative a sostegno dell’empowerment femminile.

Dichiarazioni

“L’accordo – ha spiegato Elena Bistocchi – nasce dalla consapevolezza che la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro richiedono un’azione coordinata. La sinergia tra istituzioni e realtà sociali del territorio rappresenta un passo concreto ed essenziale per rendere effettive le funzioni della Consigliera di Parità: prevenire e contrastare discriminazioni e violenze di genere nei contesti lavorativi, promuovere cultura del rispetto e valorizzazione professionale, costruire percorsi di tutela accessibili e concreti. Il Protocollo prevede attività formative, consulenza, iniziative comuni e collaborazione nella progettazione su bandi nazionali ed europei. Un passo importante per rafforzare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e per promuovere ambienti di lavoro liberi da violenza, discriminazioni e stereotipi, contribuendo a rendere i principi di uguaglianza pratiche quotidiane”.

“Mettere nero su bianco questa collaborazione – ha sottolineato Valentina Tiecco – significa rafforzare un percorso condiviso che esiste da tempo. Arca di Noè è una cooperativa con sede a Bologna, presente a Perugia da circa cinque anni, dove lavoriamo con donne in condizioni di vulnerabilità, accompagnandole nei percorsi di inserimento lavorativo e sociale. L’approccio di genere, in chiave intersezionale, per noi è fondamentale”. Tiecco ha poi ricordato l’esperienza della scuola di italiano dedicata alle donne: “La scuola con sede a Perugia è dotata di un servizio educativo, questo consente la partecipazione anche alle madri con bambini da 0 a 3 anni non inseriti al nido, offrendo così un’opportunità concreta a chi altrimenti resterebbe esclusa dai percorsi formativi. Un’attività che rappresenta spesso anche uno spazio di ascolto e accoglienza, dal quale emergono bisogni legati alla famiglia, alla salute, al contrasto a discriminazioni o violenza, all’inserimento socio-economico. Con l’apertura dell’ufficio di Perugia, Arca di Noè ha inoltre avviato percorsi di ricerca e progetti pilota dedicati all’empowerment femminile di donne migranti, italiane e trans, integrando la dimensione lavorativa, sociale e quella della tutela sanitaria in una presa in carico più ampia e strutturata”.