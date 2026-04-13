Perugia, iscrizioni di nidi d’infanzia, open day per conoscere le strutture

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Si apriranno il 14 aprile, fino al 3 giugno 2026, le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2026/2027. Per accompagnare le famiglie nella scelta, il Comune di Perugia e i servizi educativi privati del territorio hanno programmato due open day nelle giornate del 14 e del 29 aprile, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Con gli open day le singole strutture – nidi d’infanzia comunali, nidi convenzionati e nidi e sezioni primavera privati – si presenteranno alle famiglie, che potranno scoprirne il funzionamento, conoscere le équipe educative ed essere informate sull’approccio delle offerte didattiche e dei servizi a disposizione dei loro bambini. Tra i tanti, servizi educativi ad orientamento outdoor attivati in alcune sedi e una sezione che accoglie bambine e bambini da 1 a sei anni di età.

Attesa e prevista per settembre 2026, è la riapertura del nido d’infanzia di Case Bruciate. Il servizio si presenta in una nuova veste grazie ai fondi Pnrr stanziati nell’ambito del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” che hanno permesso la costruzione di un nuovo edificio. Inoltre, grazie al fondo “Programma Operativo complementare al Programma operativo nazionale “Per la Scuola” 2014−2020” anche gli arredi saranno completamente rinnovati.

“Questa apertura – afferma l’assessora all’istruzione Francesca Tizi, ci permetterà di offrire 32 posti nido di cui 12 posti destinati anche alle attività pomeridiane che vanno ulteriormente a supportare le esigenze delle famiglie. Il nido è un’esperienza fondamentale nella vita dei bambini, per la loro crescita e lo sviluppo di potenzialità e capacità future. Come amministrazione comunale ci impegniamo ogni giorno per offrire ambienti sempre più sicuri e stimolanti accompagnati da personale professionale e attento a stimolare lo sviluppo e la crescita di ogni bambina e bambino nel rispetto dei tempi e dei modi di apprendimento di ciascuno di essi”.

Le visite ai nidi, nei due giorni di open day, possono essere effettuate sia su prenotazione che senza. L’elenco delle strutture e tutte le informazioni sono consultabili all’indirizzo su www.perugiaeducare.it e sui canali social del Comune di Perugia.

Le iscrizioni si possono effettuare esclusivamente in via telematica dal 14 aprile al 3 giugno attraverso la piattaforma User App.