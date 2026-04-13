Umbra Acque: al via la sostituzione dei contatori dell’acqua

Ecco le vie interessate

Umbra Acque S.p.A. in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26.1 del “Regolamento di gestione del servizio idrico integrato”, inizierà la campagna di sostituzione massiva dei contatori dell’acqua nelle seguenti vie del Comune di Perugia: Corso Bersaglieri, Piazza Alfani, Piazza Alfani, Piazza Biordo Michelotti, Piazza Danti, Piazza del Duca, Piazza Giacomo Matteotti, Piazza Monteluce, Piazza Piccinino, Piazza Raffaello, Piazza Rossi Scotti, Via a Valle di Via del Giochetto, Via Abruzzo, Via Agostino di Duccio, Via Alessi, Via Angusta, Via Annibale Brugnoli, Via Azzi, Via Baciadonne, Via Bartolo, Via Bella, Via Bonaccia, Via Bonamico, Via Bontempi, Via Carlo Cattaneo, Via Cartolari, Via Cesare Fani, Via Cesarei, Via Chiara, Via Clarisse, Via dei Ciechi, Via dei Lanari, Via del Balcone, Via del Cane, Via del Carmine, Via del Favarone, Via del Fumo, Via del Geranio, Via del Giochetto, Via del Lupo, Via del Pasticcio, Via del Pozzo, Via del Prospetto, Via del Roscetto, Via del Sacco, Via del Salto, Via del Sole, Via della Madonna, Via della Nespola, Via della Pace, Via della Scala, Via della Tramontana, Via della Viola, Via dell’Aquila, Via dell’Asilo, Via delle Ghiande, Via delle Prome, Via Donato Bramante, Via Enrico Cialdini, Via Enrico dal Pozzo, Via Enrico Pestalozzi, Via Eugubina, Via Fra’ Bevignate, Via Francesco De Sanctis, Via Francesco di Giorgio, Via Francesco Moretti, Via Guglielmo Calderini, Via Guglielmo Oberdan, Via Guido Pompili, Via Ippolito Nievo, Via Italo Svevo, Via Leon Battista Alberti, Via Lorenzo Maitani, Via Madonna del Riccio, Via Maria Alinda Brunamonti Bonacci, Via Massari, Via Matteo Gattapone, Via Matteo Renato Imbriani, Via Mattioli, Via Orizzonte, Via Pazienza, Via Piero della Francesca, Via Raffaello, Via San Giovanni Battista, Via San Giovanni del Fosso, Via San Giuseppe, Via Sant’Andrea, Via Sdrucciola, Via Snella, Via Speciosa, Via Torricella, Via Volte della Pace e Via XIV Settembre.

Gli interventi, che riguarderanno ogni giorno diverse strade, interesseranno gli impianti con maggiore vetustà e saranno preceduti da volantini di preavviso nelle zone di volta in volta interessate.

Grazie a questo esteso programma di ammodernamento del parco contatori si efficienta il servizio idrico e si rende più semplice e comodo effettuare le operazioni di lettura o autolettura da parte dell’utente.

L’intervento sarà eseguito da un incaricato dell’Azienda A&G Riscossioni S.p.A. e sarà facilmente riconoscibile dai contrassegni posti sia sul vestiario che sulle auto di servizio.

La sostituzione dei vecchi misuratori sarà effettuata gratuitamente, senza nessun addebito di costi e non comporterà alcun intervento sull’impianto privato.

La presenza degli utenti al momento della sostituzione non è dunque necessaria tranne quando il contatore sia posto in proprietà privata: in questo caso, infatti, sarà necessario consentire l’accesso degli operatori all’interno della proprietà ma sempre ai soli fini della sostituzione.

Durante l’intervento verrà effettuata una breve interruzione dell’erogazione idrica presso l’utenza, della durata di pochi minuti.

Nelle settimane successive, ciascun utente riceverà comunicazione relativa alla sostituzione effettuata con le foto del vecchio e del nuovo misuratore (dal quale poter leggere i valori del numeratore e il numero di matricola).

Restano a disposizione i canali di contatto di Umbra Acque S.p.A.:

per informazioni o chiarimenti – Call Center gratuito da fisso 800.00.55.43, da cellulare 075.501.43.01 per eventuali disservizi – Numero Verde Guasti 800.25.04.45.