Piazza Matteotti, riapre al traffico la carreggiata dopo i lavori sui sampietrini

È stata riaperta al traffico veicolare la carreggiata di piazza Matteotti dopo la conclusione dei lavori di manutenzione e riqualificazione della pavimentazione in sampietrini nella parte carrabile della piazza.

L’intervento, eseguito su incarico del cantiere comunale, ha riguardato in particolare i tratti di pavimentazione che risultavano fortemente ammalorati, con l’obiettivo di ripristinare sicurezza, funzionalità e decoro in uno dei punti più centrali e frequentati della città.

Oltre alla sistemazione dei sampietrini, i lavori hanno previsto anche un intervento sul sottofondo della pavimentazione, con l’utilizzo di materiali più idonei e resistenti rispetto a quelli precedentemente presenti, così da garantire maggiore durata e stabilità nel tempo.

“Con la riapertura al traffico della carreggiata di piazza Matteotti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini – si conclude un intervento importante di manutenzione ordinaria che ha interessato una pavimentazione in sampietrini che risultava fortemente deteriorata. I lavori hanno consentito di ristabilire le corrette pendenze e la necessaria uniformità della pavimentazione, migliorando al tempo stesso il sottofondo con materiali più adeguati e resistenti. Si tratta di un intervento che restituisce ordine e sicurezza a una parte significativa di una delle piazze più centrali della città. Ringrazio la ditta incaricata per la velocità e la professionalità con cui sono stati eseguiti i lavori”.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione e cura dello spazio pubblico portato avanti dall’amministrazione comunale per preservare la qualità e la sicurezza delle pavimentazioni storiche del centro cittadino.