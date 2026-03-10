Turismo del futuro, Assisi punta su formazione e nuove tecnologie

Il Comune propone la città come “laboratorio a cielo aperto” e rilancia il ruolo delle giornate di studio promosse con Camera di Commercio, Università e Comitato Piampiano

Assisi è pronta a diventare centro di riferimento nazionale per la formazione manageriale nel turismo, proponendosi come “laboratorio a cielo aperto”, valorizzando la propria vocazione ed esperienza nell’accoglienza e gestione dei flussi turistici, ma anche il ruolo del corso di laurea e il contributo del tessuto associativo della città.

È quanto emerso nel corso della giornata di studio e orientamento “Il futuro del turismo è ora: come l’intelligenza artificiale (AI) e le tecnologie digitali immersive (VR, XR, Metaverso) stanno cambiando il settore”, che si è svolta il 9 marzo scorso al Teatro Lyrick, presenti circa 600 studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. L’evento è stato promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con Camera di Commercio dell’Umbria, corso di laurea in Economia e Management del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia che si trova proprio nella città serafica e Comitato Davide Piampiano, nato in ricordo del giovane assisano scomparso tragicamente nel 2023.

All’iniziativa sono intervenuti il sindaco di Assisi Valter Stoppini, l’assessore alla scuola Scilla Cavanna e l’assessore al turismo Fabrizio Leggio, che hanno evidenziato come “Assisi non si limita a ospitare turisti, ma ambisce a formare chi il turismo lo gestirà. L’obiettivo è infatti trasformare la città in un laboratorio a cielo aperto, dove la formazione manageriale diventi ponte tra l’eredità storica del territorio e le nuove frontiere della digitalizzazione. Non si tratta di semplice orientamento, ma di una vera e propria scuola di futuro”.

In questo quadro, è stato anche evidenziato come “il corso di laurea ad Assisi, dotato di tecnologie molto all’avanguardia anche grazie al contributo del Comitato Piampiano, rappresenti un polo di rifermento per l’industria turistica” e come “il Comune di Assisi abbia investito molto anche sullo studio dei flussi turistici con sistemi innovativi di rilevamento delle presenze, i cui report possono essere messi a disposizione dell’Università”.

Sindaco e assessori hanno anche auspicato che “il percorso avviato diventi un’istituzione permanente. La formazione sul turismo non deve infatti essere un evento sporadico, ma un ecosistema educativo continuo che veda collaborare strettamente Università, istituzioni e imprese, garantendo ai giovani gli strumenti necessari per essere protagonisti della rivoluzione digitale nel turismo regionale e nazionale”.

All’evento hanno partecipato, fra gli altri, anche Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Luca Bartocci, direttore del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, Antonello Piampiano, presidente del Comitato Davide Piampiano.