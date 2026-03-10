Perugia Civica e gruppo misto: “Subito il nuovo piano regolatore per una città moderna e semplice”

Presentato l’odg che sarà discusso il 12 marzo in commissione, comunicato dei due gruppi consiliari

Questa mattina, nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, i gruppi consiliari Perugia Civica e Gruppo Misto hanno tenuto una conferenza stampa per presentare l’ordine del giorno depositato al fine di sollecitare l’avvio dell’iter del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Perugia. L’odg verrà discusso giovedì 12 marzo in commissione Urbanistica.

L’atto punta a definire una pianificazione urbanistica moderna, capace di affrontare le sfide del calo demografico e della sostenibilità, superando strumenti ormai datati per rispondere alle reali necessità del territorio.

“Lo strumento urbanistico attuale è ormai superato e anacronistico, essendo stato immaginato tra il 1995 e il 1998 in un contesto sociale e tecnologico oggi remoto”, ha sottolineato il capogruppo di Perugia Civica, Nilo Arcudi, che prosegue evidenziando come in quegli anni non esistessero ancora internet o i cellulari. Per questo motivo, secondo Arcudi, “è fondamentale immaginare oggi una pianificazione che sia finalmente in sintonia con l’evoluzione e i cambiamenti necessari per costruire la città del futuro”.

Il nuovo piano regolatore dovrà puntare a ridurre le previsioni di cubatura e di espansione urbanistica, concentrandosi invece sulla riqualificazione urbana, sul recupero delle aree esistenti e sulla rigenerazione dei quartieri.

“Il mio impegno per Perugia nasce dalla volontà di dare risposte concrete ai cittadini e di portare la loro voce direttamente nelle istituzioni con pragmatismo e trasparenza: a ribadirlo è la consigliera Chiara Calzoni, la quale spiega come la sua attività si basi sull’ascolto dei quartieri e sulla risoluzione dei problemi quotidiani, con l’obiettivo di onorare il mandato ricevuto attraverso una dedizione costante per una città moderna e sicura”.

Allo stesso tempo sarà fondamentale rafforzare il ruolo economico della città, creando le condizioni per attrarre imprese e investimenti attraverso la semplificazione urbanistica e lo sviluppo del modello della “città dei 30 minuti”, in cui i principali servizi siano facilmente raggiungibili da tutti i quartieri.

“Condivido appieno la visione dei colleghi Arcudi e Calzoni: la necessità di un nuovo approccio urbanistico e di un pragmatismo amministrativo è ormai impellente”. A dichiararlo è il consigliere del Gruppo Misto Gianluca Tuteri, che sottolinea come sia fondamentale superare modelli vecchi di trent’anni per rispondere alle reali esigenze di una società che nel frattempo è profondamente cambiata, mettendo al centro la concretezza e il futuro dei cittadini. Dopo oltre trent’anni è dunque necessario aprire questa nuova stagione di pianificazione per una Perugia capace di guardare con lungimiranza ai prossimi decenni.

“Con la discussione in commissione Urbanistica si apre ufficialmente la sfida per una città più semplice, vivibile e pronta ai prossimi decenni”, concludono in consiglieri.