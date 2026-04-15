Perugia Sotterranea con il CAI, weekend tra archeologia e cunicoli segreti

Il Gruppo Speleologico del CAI riapre i percorsi archeologici: sette tappe dai resti etruschi ai cunicoli medievali

Il Gruppo Speleologico del CAI Perugia organizza per il week end 18 e 19 aprile “Perugia Sotterranea”, un’occasione imperdibile per andare alla scoperta della città nascosta ripercorrendo i millenni incastonati nel sottosuolo attraverso un interessante percorso archeologico. Il programma di visite comprende:

Il Rifugio antiaereo

L’affresco sotterraneo dell’Ospedale Grande

I resti del muro etrusco del sopramuro

Il pozzo di via sant’Agata

La cisterna di porta Sole

La Postierla della conca

Il cunicolo di Braccio

Le visite guidate si svolgeranno sabato 18 aprile e domenica 19 aprile dalle 8:30 alle 16:30 con turni ogni 60 minuti, che partiranno da Viale Indipendenza davanti alla chiesa di Sant’Ercolano. L’appuntamento con i partecipanti è 10 minuti prima della partenza. L’intero percorso avrà la durata di circa tre ore (indicative). I partecipanti potranno poi visitare in autonomia il pozzo etrusco entro 15 giorni, usando il coupon compreso nel prezzo. Si consiglia un abbigliamento pratico e sporcabile, scarpe da trekking o comunque con suole antiscivolo, guanti da giardinaggio o da lavoro.

Per iscriversi sarà sufficiente collegarsi al sito del Gruppo Speleologico

https://www.speleopg.it/2026/03/28/perugia-sotterranea-2026/ inserire i propri dati e selezionare un turno tra quelli disponibili.

Quota di partecipazione: € 20 (€ 17 soci CAI).

Ulteriori informazioni segreteria@speleopg.it