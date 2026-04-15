Montecastrilli, presentata in Provincia la 58esima edizione di Agricollina

Ferranti: “E’ un valore aggiunto per il settore e per la promozione del territorio e dell’Umbria”. “Aquilini: “Non è una semplice fiere ma un connubio perfetto fra mondo agricolo e innovazione. Stiamo costruendo un nuovo rapporto con Umbria Fiere”. Filipponi: “Il sostegno della Regione c’è e continuerà ad esserci”

Le grandi produzioni agroalimentari di qualità, le innovazioni tecniche e tecnologiche del settore zootecnico e un nuovo e rafforzato rapporto con le istituzioni, le associazioni di categoria e soprattutto Umbria Fiere. Sono questi i cardini intorno ai quali si snoda la 58esima edizione di Agricollina in programma al Centro Fiere “Don Serafini” di Montecastrilli dal 24 al 26 aprile.

La fiera è stata presentata oggi in Provincia con una conferenza stampa in sala del Consiglio dove a fare gli onori di casa c’era il vice Presidente della Provincia (fra gli enti patrocinatori, insieme alla Regione, alla Camera di Commercio e Umbria Fiere) Francesco Maria Ferranti il quale ha sottolineato l’importanza di Agricollina per la promozione del settore agroalimentare e zootecnico e per la valorizzazione di un turismo di qualità che può essere la carta vincente per l’Umbria.

Alla conferenza stampa anche il consigliere regionale Francesco Filipponi, il Sindaco di Montecastrilli Riccardo Aquilini, Michele Medori, direttore di Confartigianato Terni, Massimo Manni di Coldiretti, Fabrizio Busti della Cia di Terni, Marina Teofrasti dell’Associazione Allevatori Umbria-Marche e i rappresentanti della Proloco di Montecastrilli e della Festa del Trattore.

“Agricollina è un evento importante che dà lustro al territorio provinciale e all’Umbria e soprattutto valorizza il mondo agricolo e tutto ciò che ad esso è collegato”, ha detto il vice Presidente Ferranti, che ha assicurato la presenza della Provincia anche all’inaugurazione in programma il 24 aprile. “La fiera è una risorsa importante per tutta la regione”, ha detto il consigliere regionale Filipponi.

“Il lavoro fatto dal Comune di Montecastrilli è di grande valore – ha aggiunto – e la Regione Umbria continuerà a sostenere Agricollina anche per il futuro”. “Non è una semplice fiera o mostra di macchina agricole, è invece un connubio perfetto fra mondo agricolo e innovazione, è un simbolo di identità e riconoscibilità locale e non solo”, ha dichiarato il Sindaco Aquilini.

“Con Umbria Fiere – ha poi aggiunto – stiamo costruendo un rapporto che possa essere duraturo e proficuo per tutti”. Aquilini ha poi sottolineato i rapporti e le collaborazioni con l’Università, Facoltà di Scienze Agrarie, e con l’Istituto Ciuffelli di Todi con il quale si è organizzato un concorso dedicato alla figura di Adriano Ciani, “a noi particolarmente cara”, ha concluso il Sindaco.