L’Azienda garantisce assistenza e difesa nei procedimenti legati al lavoro e nei casi di aggressione, attivando anche un elenco di avvocati specializzati

L’Azienda Ospedaliera di Perugia con deliberazione del direttore generale n. 367 del 24 marzo 2026, adotta il “Regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti”, uno strumento fondamentale volto ad assicurare assistenza legale al personale coinvolto in procedimenti giudiziari connessi all’attività lavorativa, comprese le ipotesi di aggressione da parte di terzi.

Il sistema di tutela previsto si fonda su un principio chiaro: nessun dipendente deve sentirsi solo nell’affrontare situazioni complesse o eventi traumatici legati allo svolgimento del proprio lavoro. In tal senso, l’Azienda può farsi carico degli oneri di difesa nei casi in cui l’operato del dipendente sia direttamente riconducibile all’attività istituzionale.

Il patrocinio legale si articola in due modalità: tutela legale diretta, in cui l’Azienda garantisce assistenza attraverso un proprio legale di fiducia e tutela legale indiretta, che consente al dipendente di scegliere autonomamente un professionista di fiducia.

Per rendere ancora più efficace e tempestiva la tutela legale diretta, l’Azienda ha attivato un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco dedicato di avvocati. Si tratta di professionisti con comprovata esperienza e competenza, anche nella difesa di persone vittime di aggressioni o violenze.

L’attenzione verso le persone che ogni giorno operano al servizio della comunità rappresenta un valore imprescindibile per l’Azienda Ospedaliera di Perugia

– sottolinea Antonio D’Urso, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia –

In questa prospettiva, l’Azienda conferma e rafforza il proprio impegno nel garantire tutela e supporto ai dipendenti, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di vicinanza e responsabilità nei confronti di tutti i lavoratori, che quotidianamente operano con professionalità, dedizione e senso del dovere

L’Azienda Ospedaliera di Perugia ribadisce così il proprio impegno a costruire un ambiente di lavoro sicuro, tutelato e attento alle esigenze delle persone, riconoscendo nel benessere dei propri dipendenti una condizione essenziale per garantire servizi di qualità ai cittadini.