Nuova luce e interventi strutturali alla Residenza “Balducci”: il ringraziamento dell’IRB a Comune e privati

Il Presidente della A.S.P. Istituti Riuniti di Beneficenza / Residenza Protetta “G.Balducci”,

Dino Ricci, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, rivolge un sentito ringraziamento all’impresa Alunni Impianti srl di Umbertide per la sensibilità dimostrata con la donazione di n. 15 plafoniere a LED installate nella Residenza, oltre che un esempio concreto di responsabilità sociale di impresa.

Questo intervento consentirà di rendere la struttura migliore con benefici tangibili per gli ospiti e gli operatori che ne fanno parte.

“Con l’occasione – dichiara il Presidente dell’IRB, Dino Ricci – vogliamo comunicare che, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, proprietaria dell’immobile, sono in fase di realizzazione alcuni interventi strutturali e di manutenzione che si concluderanno entro il 2026, finalizzati a rendere la struttura sempre più accogliente e funzionale e migliorare il benessere dei nostri ospiti.”

“Auspichiamo che – ha concluso Ricci – iniziative sociali come quella dell’impresa Alunni Impianti possano fungere da stimolo anche ad altre realtà imprenditoriali presenti sul nostro territorio, affinché, attraverso una sinergia tra imprese e comunità, si possano realizzare progetti sempre più significativi.”