A Deruta da tutta Europa in nome della ceramica artistica

Giornate memoriali quelle che sta vivendo Deruta da mercoledì pomeriggio, con la città punto di riferimento della ceramica europea.Il 15 aprile il Sindaco Michele Toniaccini ha accolto nel pomeriggio in piazza dei Consoli le delegazioni delle associazioni nazionale della ceramica di Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Francia, Bulgaria, Albania, Lussemburgo, Croazia, Cina e Uzbekistan, alla presenza del Prefetto di Perugia Francesco Zito e dei rappresentanti delle istituzioni umbre, a partire dalla Camera di Commercio dell’Umbria, di Sviluppumbria e di Fondazione Perugia, che hanno collaborato all’organizzazione di quelli che si configurano a tutti gli effetti come degli Stati Generali della ceramica. A seguire le rappresentanze dei vari Paesi hanno aperto l’Assemblea generale dell’Associazione Europea delle Città della Ceramica, coordinata dallo stesso Toniaccini che da ottobre dello scorso anno ne è presidente.

Non meno intensa la giornata di giovedì, con in programma l’assemblea della Strada Europea della Ceramica, altra rete continentale, alla presenza dei rappresentanti di Italia, Spagna, Portogallo, Croazia, Germania, Polonia, Grecia, Norvegia, Turchia, Paesi Bassi, Malta, Slovacchia e Austria. Al centro di entrambe le riunioni il presente e il futuro del comparto della ceramica artistica, con le sue problematiche comuni ma anche la definizione di strategie condivise in termini di valorizzazione e promozione, alla ricerca di una visione unitaria pur nel rispetto delle rispettive storie, tradizioni e specificità. Una grande occasione dunque per fare rete a livello regionale, nazionale e continentale, grazie alla felice congiuntura che vede Deruta e il suo Sindaco ai vertici della Strada della ceramica dell’Umbria, dell’Associazione Italiana delle città della ceramica e dei due gruppi europei di categoria.

Nel pomeriggio si è tenuto il convegno “IGP e ceramica: tutela e valore del made in Italy”, al quale ha portato i saluti in video collegamento anche il Ministro delle imprese Aldolfo Urso e gli europarlamentari Antonella Sberna e Marco Squarta, con a seguire gli interventi del segretario della Camera di Commercio dell’Umbria Federico Sisti, di Beatrice Morlunghi di Sviluppumbria, Marina Sereni dell’Enterprise Europe Networ, Nadia Carboni, direttrice dell’associazione italiana delle città della ceramica e, in chiusura, i contributi di Erika Liberati, presidente nazionale di Confartigianato Ceramisti, di Marco Ferlicca, presidente regionale del comparto ceramica artistica CNA ed Oreste Ciaramella, Coordinatore Regionale Casartigiani.

Due le mostre tematiche delle quali è stato tagliato il nastro: quella internazionale della Strada Europea, presso il Museo regionale della ceramica, e “Francesco: l’impronta della ceramica”, sempre al museo, con le opere delle 60 città italiane facenti parti dell’AICC, summa delle realtà di antica tradizione ceramica riconosciute come tale dal Ministero.

La manifestazione “Magia di un’Arte”, che fa da contenitore a tutte le iniziative, proseguirà fino a domenica 18 maggio per poi riprendere il 25 e 26 aprile con laboratori, concerti, incontri tematici e altre esposizioni.