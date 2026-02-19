Narni, oltre 800mila euro per innovazione e resilienza della rete elettrica

Narni sostenibile, innovativa e resiliente grazie alla collaborazione tra Comune ed E-Distribuzione: la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, infatti, sta per avviare una serie di importanti interventi sul territorio comunale grazie al Progetto Resilienza – Cluster Narni 2026, che mira a rendere il sistema elettrico sempre più efficiente, sicuro e resistente alle sollecitazioni esterne, a partire dai fenomeni climatici estremi e dalle calamità legate al maltempo ormai sempre più frequenti.

Il piano, che prenderà il via con il mese di marzo, è stato presentato in un incontro istituzionale e tecnico a cui hanno partecipato il Sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, gli assessori all’ambiente Giovanni Rubini e ai lavori pubblici Pietro Flori, i responsabili degli uffici tecnici comunali, i rappresentanti di E-Distribuzione Chiara Bulleri e Riccardo Stefanini e Fabiana Bruschi degli Affari istituzionali territoriali del Gruppo Enel.

Si tratta di un investimento di circa 800mila euro che prevede il restyling di tre grandi dorsali elettriche di media tensione, con la posa di oltre 5 km di cavo completamente interrato, e l’installazione di apparecchiature di ultima generazione che ottimizzano il funzionamento degli impianti e l’efficienza del sistema elettrico. Nel dettaglio, il primo cantiere a marzo interesserà l’area di Sant’Anna, limitrofa al campo sportivo, dove verrà realizzato quasi un chilometro di nuova linea sotterranea in sostituzione di un tratto esistente; successivamente, tra giugno e la seconda parte dell’anno si svolgeranno operazioni lungo la Strada dei Tre Ponti, per più di 1,5 chilometri di rinnovato cavo interrato, e sulla linea La Doga, zona Narni Scalo, altri 2,7 km di dorsale sotterranea per un’ampia porzione di territorio tra La Quercia, via Tuderte, Ripabianca e dintorni.

Gli interventi verranno eseguiti con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione, al decoro urbano e paesaggistico. A questo proposito, durante gli incontri con il Comune, un’attenzione specifica è stata dedicata alla gestione dei cantieri, che saranno caratterizzati da tecnologie di scavo a basso impatto, stoccaggio curato dei materiali di lavoro, durata definita degli interventi e piani di ripristino puntuali.

Queste operazioni permetteranno anche di proseguire nella ‘magliatura’ della rete consolidando le richiusure in anello esistenti, ovvero reti elettriche automatizzate che, tramite le cabine e le nuove direttrici elettriche interconnesse, congiungono più linee in un ‘sistema a ragnatela’ e, in caso di disservizio a una di esse, isolano automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

“Ringraziamo E-Distribuzione – ha dichiarato il Sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli – per questo importante investimento che rafforza in modo concreto la qualità e la sicurezza dei servizi nel nostro territorio. Un intervento che non solo migliora l’affidabilità della rete elettrica, ma contribuisce anche a rendere Narni più resiliente di fronte alle nuove sfide energetiche e climatiche. In questa prospettiva, la collaborazione tra l’Amministrazione comunale ed E-Distribuzione rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di transizione energetica delle nostre comunità, a beneficio di famiglie, attività produttive e dell’intero sistema economico locale”.

Questa progettualità rientra piano di potenziamento del sistema elettrico umbro e fa parte di una più ampia programmazione a livello nazionale: l’Azienda, infatti, sta investendo per ottimizzare costantemente la resilienza e la sicurezza dei sistemi elettrici: si tratta di un modo innovativo di progettare la rete elettrica, in ottica di potenziamento e prevenzione attraverso l’analisi dei rischi climatici, l’uso di tecnologie digitali e interventi mirati su linee e impianti. L’obiettivo è rendere la rete più robusta e flessibile, capace di fronteggiare fenomeni estremi come il maltempo e le ondate di calore, al fine di garantire continuità del servizio a cittadini e imprese. Un impegno che si accompagna a quello di rendere la rete elettrica sempre più digitale e fattore abilitante di servizi innovativi e della transizione energetica, che passa dalla generazione distribuita con lo sviluppo delle rinnovabili, le smart grids e l’elettrificazione dei consumi.