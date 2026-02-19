Forza Italia: dalle segnalazioni dei cittadini ad atti concreti in Consiglio

Il gruppo consiliare Fare Perugia con Romizi – Forza Italia continua a trasformare le segnalazioni dei cittadini in atti concreti e risultati per il territorio.



Grazie alle interrogazioni e ai sopralluoghi promossi dai consiglieri Edoardo Gentili e Augusto Peltristo, sono state portate all’attenzione dell’amministrazione situazioni puntuali e documentate: la pericolosità di un pino inclinato a Mugnano, il degrado del manto stradale in via dell’Armonia a Castel del Piano, la segnaletica orizzontale ormai sbiadita a Fontignano, la richiesta di maggiore sicurezza con sistemi di videosorveglianza a Pilonico Materno e i ritardi nei lavori delle scuole di Sant’Erminio e San Martino in Campo.



A fronte di queste sollecitazioni formali, l’amministrazione ha fornito risposte precise e assunto impegni concreti: potatura straordinaria già effettuata e ripristino delle condizioni di sicurezza a Mugnano; appalto aggiudicato e rifacimento del manto stradale in programma per via dell’Armonia; interventi previsti per il rinnovo della segnaletica a Fontignano dopo i lavori sulle condotte idriche; inserimento di Pilonico Materno nella mappatura per nuovi impianti di videosorveglianza con sopralluoghi tecnici dedicati; aggiornamento sul cronoprogramma e monitoraggio costante degli interventi di edilizia scolastica.



«Il nostro lavoro nasce dall’ascolto quotidiano dei cittadini – dichiara Gentili –. Ogni segnalazione diventa un atto ufficiale in Consiglio comunale, con richieste puntuali su tempi e modalità di intervento. Solo così si ottengono risposte formali e si costringe l’amministrazione ad assumersi impegni chiari davanti alla città».

«Abbiamo seguito ogni vicenda con determinazione – aggiunge Peltristo – verificando sopralluoghi, sollecitando uffici e assessori e chiedendo cronoprogrammi dettagliati. I risultati ottenuti dimostrano che quando l’opposizione è presente e concreta, le problematiche del territorio trovano finalmente attenzione e soluzione».