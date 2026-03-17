A Chicago incontro al Consolato italiano per il gemellaggio di fede con Cascia

Presciutti: “Un confronto proficuo che apre nuove opportunità di collaborazione tra i territori”

(Cittadino e Provincia) – Chicago, 17 marzo 2026 – “Un incontro inatteso ma molto proficuo, nel quale si è parlato di tante possibili collaborazioni future in diversi ambiti”. Con queste parole il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha commentato l’incontro istituzionale svoltosi a Chicago, presso la sede del Consolato italiano, con il Console Mario Alberto Bartoli, nell’ambito del gemellaggio di fede nel nome di Santa Rita tra Cascia e la città statunitense.

Un confronto di alto profilo che rafforza il dialogo tra istituzioni e apre a nuove prospettive internazionali, valorizzando un legame che unisce dimensione spirituale, culturale e istituzionale.

La visita al Consolato si inserisce in una missione scandita da momenti di forte valore simbolico, tra cui l’accensione, sabato scorso, della Fiaccola della pace e del perdono di Santa Rita nella chiesa parrocchiale dedicata alla Santa a Chicago.

La delegazione, guidata dal sindaco di Cascia Mario De Carolis e della quale fa parte anche il presidente della Provincia, è stata ricevuta presso la sede consolare, a conferma del valore istituzionale del percorso avviato.

“Il Console si è mostrato molto interessato, in particolare, ai temi dell’istruzione e dell’immigrazione, oltre a quelli di carattere geopolitico. Con lui si è instaurata fin da subito una grande sintonia istituzionale e personale: una figura di spessore che ha immediatamente compreso il valore di questo gemellaggio. Mi ha colpito la sua pragmaticità e l’accelerazione che ha voluto imprimere al percorso di costruzione di nuovi rapporti tra il Comune di Cascia, la Provincia di Perugia e l’Umbria”, ha aggiunto Presciutti.

La delegazione di Cascia prima al mondo ad entrare nella casa natale di Leone XIV

Nella stessa giornata la delegazione umbra ha vissuto altri momenti significativi, con la visita al Santuario nazionale di Santa Francesca Cabrini, al Centro Teologico Unitario – dove ha studiato il Papa – e a Dolton, città natale di Leone XIV, dove per la prima volta in assoluto le autorità locali proprietarie e la comunità degli agostiniani hanno aperto le porte, a testimonianza del forte legame instauratosi in questi giorni. I membri della delegazione di Cascia sono stati i primi al mondo ad entrare all’interno della casa natale di Leone XIV, acquistata dalla municipalità. Dallo scorso 8 maggio, giorno dell’elezione di Prevost al soglio pontificio, tantissime persone vi sono arrivate, ma potevano soffermarsi solo all’esterno. La casa è su tre livelli per un totale di cinque stanze e tre bagni, più un piccolo giardino dinanzi e una corte sul retro.

La missione della delegazione proseguirà con altri incontri istituzionali fino a mercoledì, quando è previsto l’appuntamento conclusivo presso il Municipio di Chicago.