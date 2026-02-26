L’Azienda Ospedaliera di Perugia tra i migliori ospedali al mondo

Nel ranking “World’s Best Hospitals 2026” l’ospedale si posiziona al 32° posto, confermando la sua crescita costante

Perugia, 26 febbraio 2026 – Nuovo traguardo nella continua crescita dell’Azienda Ospedaliera di Perugia che si è posizionata al 32esimo posto della rinomata classifica internazionale “World’s Best Hospitals 2026 – Italy” stilata da Newsweek, con un punteggio di 71,89%. Questo risultato segna una progressione significativa, con un balzo in avanti di oltre 30 posizioni negli ultimi sei anni, consolidando ulteriormente il suo ruolo di eccellenza nel panorama sanitario nazionale. Inserita nel 2020 nella classifica al 63esimo posto, nel 2021 è salita al 57esimo, nel 2022 al 48esimo, nel 2023 al 43esimo, nel 2024 al 39esimo e nel 2025 al 36esimo posto fino a raggiungere il 32esimo posto di quest’anno. Sono 133 le strutture ospedaliere d’eccellenza italiane presenti in classifica secondo parametri definiti tra cui il livello e la qualità di cure, ricerca e trattamenti per misurare la percezione del loro benessere e del miglioramento di qualità della vita. Il punteggio di ogni ospedale si basa su un sondaggio online di oltre 85.000 esperti sanitari e su dati pubblici provenienti da sondaggi sui pazienti post-ricovero.

“Il riconoscimento ottenuto — afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia — è il frutto della dedizione e dello spirito innovativo che da sempre contraddistinguono il nostro ospedale, realtà importante non solo per il centro Italia ma anche punto riferimento a livello nazionale per l’eccellenza delle cure erogate. Il traguardo raggiunto è, inoltre, il risultato di un costante rinnovamento delle infrastrutture e delle tecnologie e di un’intensa attività di ricerca scientifica condotta in sinergia con l’Università degli Studi di Perugia”.

“Con piacere accolgo questo riconoscimento dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – sottolinea il prof. Massimiliano Marianelli, rettore dell’Università degli Studi di Perugia – che testimonia un lavoro serio e continuo sulla qualità delle cure, della ricerca e dell’innovazione. E’ un risultato che rafforza l’alleanza, per me decisiva, tra Università e sanità pubblica: formazione, ricerca e assistenza devono crescere insieme. Come Rettore, continuerò a lavorare in questa direzione con metodo, trasparenza e cura delle persone. L’Ateneo mette volentieri a disposizione le sue eccellenze al servizio della comunità”.

“Questo importante risultato — dichiara Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria — costituisce una fonte di soddisfazione per la comunità ospedaliera e per il territorio regionale e si traduce in uno stimolo potente a procedere con convinzione nella direzione di una assistenza sanitaria sempre più efficiente e su misura per ciascun paziente”. Per il settimo anno consecutivo, Newsweek e Statista hanno collaborato per stilare questa classifica che esamina i 2.500 migliori ospedali del mondo in 32 Paesi.

Qui la classifica:

https://rankings.newsweek.com/worlds-best-hospitals-2026/italy