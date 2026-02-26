Servizio Civile 2026 in Umbria: 1.119 posti per progetti su tutto il territorio

(AUN) – Perugia, 26 febbraio 2026 – Il bando 2026 del Servizio Civile Universale è ufficialmente aperto e in Umbria mette a disposizione 1.119 posti per ragazze e ragazzi che vogliono partecipare a progetti diffusi e diversificati su tutto il territorio. Le candidature possono essere inviate fino alle 14 dell’8 aprile 2026.

Il sistema regionale del Servizio Civile si rafforza e amplia le opportunità di partecipazione e formazione. In Umbria sono attivi 64 programmi e 124 progetti grazie a 40 enti titolari di programma, 285 enti di accoglienza e 473 sedi operative distribuite sul territorio. Inoltre particolare attenzione è rivolta a ragazze e ragazzi con minori opportunità: 218 posti sono riservati a chi ha difficoltà economiche, basso livello di istruzione o altre fragilità, di cui 195 per giovani con ISEE inferiore a 15.000 euro e 18 per chi ha una bassa scolarizzazione. L’assegno mensile per tutti gli operatori e le operatrici volontarie è stato incrementato, rispetto all’anno passato, e sarà di 519,47 euro.

L’assessore alle Politiche giovanili della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, ricorda come il servizio civile “sia un’occasione per investire sulle nuove generazioni e sulla coesione sociale. Partecipare significa mettersi in gioco, collaborare con associazioni ed enti locali e rafforzare i legami di solidarietà nelle comunità”.

Tutti gli operatori e le operatrici potranno partecipare a un percorso di orientamento al lavoro della durata da uno a tre mesi al termine del servizio e avranno diritto alla riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici per chi conclude l’esperienza senza demerito.

“L’accento sul tutoraggio e sulle misure dedicate ai più fragili – continua l’assessore – invita ciascun partecipante a conoscere le proprie inclinazioni, e sviluppare competenze trasversali che vanno oltre il singolo progetto. L’esperienza diventa così uno spazio in cui testare capacità, confrontarsi con situazioni nuove e definire scelte future, sia in ambito professionale che personale”.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma Dol all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it, utilizzando Spid o Carta di Identità Elettronica. Sul sito della Regione Umbria e sul portale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale sono disponibili informazioni dettagliate sul bando e l’elenco completo dei progetti, con possibilità di ricerca per regione, provincia o comune.

