Quattro appuntamenti in programma a Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello per conoscere l’offerta 2026-2028

Tornano gli Open Day di ITS Umbria Academy, l’accademia politecnica biennale post diploma in tecnologie e scienze applicate. Nel mese di aprile studenti, famiglie e docenti avranno l’occasione di conoscere da vicino i percorsi formativi post diploma: corsi biennali completamente finanziati e progettati in stretta sinergia con le imprese del territorio.

Il calendario degli appuntamenti prevede quattro tappe:

Perugia – martedì 14 aprile, ore 17.00 Campus ITS Umbria, Via Fontivegge, 55 (4° piano)

Foligno – giovedì 16 aprile ore 17 Labomec, Via A. Vici 28

Terni – martedì 21 aprile ore 17 Campus ITS Umbria, Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32

Città di Castello – giovedì 23 aprile ore 17 Biblioteca Comunale “Carducci”

Durante gli Open Day, lo staff ITS – insieme a docenti ed esperti del settore – presenterà i corsi attivi per il biennio 2026-2028. L’offerta formativa si articola in sette aree: Meccatronica, Digitale e Cybersecurity, Biotecnologie, Marketing e servizi alle imprese, Turismo, Agroalimentare ed Edilizia BIM, distribuite nei campus di Perugia, Terni e Foligno.

Gli incontri rappresentano anche un’importante occasione di orientamento personalizzato: i partecipanti potranno ricevere consigli utili per individuare il percorso più coerente con le proprie attitudini e aspirazioni.

Nel corso delle presentazioni saranno inoltre fornite tutte le informazioni pratiche su modalità e scadenze di iscrizione, organizzazione della didattica e opportunità occupazionali e professionali offerte dai corsi.

ITS Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale istituita dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria. Il modello formativo integra lezioni in aula, attività di laboratorio e tirocini in azienda, con un forte coinvolgimento delle imprese. Questo approccio garantisce elevati livelli di occupabilità, tra i più alti a livello nazionale. Al termine del percorso viene rilasciato un Diploma di Stato di Istruzione Terziaria, riconosciuto dal Ministero e corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Per partecipare agli Open Day è necessario registrarsi sul sito: www.itsumbria.it/open-day-2026

Per ulteriori informazioni: info@itsumbria.it

| 075582741.