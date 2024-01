Vannacci a Perugia per la presentazione del nuovo libro e confessa: “Meno dottrinale e più romanzato’

‘Si intreccia con la mia vita’, spiega il generale a Perugia

“Il coraggio vince riprende un po’ il mio primo libro ma lo intreccia con le mie vicissitudini personali e la mia vita.

Quindi sarà sicuramente meno dottrinale e più romanzato del Mondo al contrario”: Roberto Vannacci ha parlato così del suo nuovo libro a margine della presentazione a Perugia dell’altro suo volume, Il mondo al contrario.

“Sono molto impegnato e sto scoprendo un mondo che non conoscevo” ha quindi spiegato il generale parlando delle presentazioni del suo primo volume.

“Perché il successo avuto dal libro – ha detto – mi ha portato a contatto con tantissima gente che viene ad assistere alle presentazioni, mi ha portato a contatto con tanti interessati ai temi trattati nel libro e quindi ad approfondire delle questioni alle quali prima pensavo senza sentirmi in dovere di scendere più in profondità”.

Vannacci ha quindi risposto “si” quando gli è stato chiesto se pensa di avere scosso delle coscienze. “Penso – ha concluso – che molte persone che prima si sentivano delle mosche bianche oggi si sentono unite dal non accettare il pensiero unico, questa lente che vorrebbe interpretare la realtà in un’unica forma ed imporci un modo di pensare che dovrebbe essere totalmente libero”.