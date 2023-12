Usl Umbria 1, studenti in visita al Cori di Passignano

Hanno incontrato il personale, letto poesie e brani e consegnato doni ai pazienti della struttura

I giovani componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Passignano sul Trasimeno mercoledì 20 dicembre hanno fatto visita, per il secondo anno consecutivo, al Cori (Centro Ospedaliero Riabilitazione Intensiva) per augurare Buon Natale alle persone ricoverate. I ragazzi – che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Dalmazio Birago di Passignano sul Trasimeno – erano accompagnati dai loro insegnanti.

L’iniziativa è avvenuta nella sala Mancini della struttura aziendale dove una rappresentanza delle varie figure professionali, che operano all’interno del Centro, ha spiegato che cos’è il Cori e come si lavora in team per la riabilitazione delle persone con disabilità. Particolarmente intenso è stato l’incontro con alcuni ex pazienti che hanno raccontato le loro storie vissute al Cori e come è stato possibile uscire con fiducia dalla malattia.

I ragazzi, dopo aver portato i saluti del Comune, hanno letto brani e poesie e sono stati accompagnati in reparto per consegnare ai pazienti ricoverati dei doni fatti da loro per far sentire meno la mancanza dei loro affetti durante le Festività Natalizie. Una bella iniziativa a conferma del saldo legame del Cori con le realtà della comunità locale.