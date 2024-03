Perugia: collaborazione tra biblioteche comunali e servizio di neuropsichiatria infantile

A supporto dei bambini con bisogni specifici di apprendimento

Il Comune di Perugia e l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 (Distretto del Perugino) sigleranno un accordo per la collaborazione tra il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Riabilitazione dell’età evolutiva e le Biblioteche comunali di Perugia a supporto dei bambini in età prescolare con difficoltà specifiche di lingua e/o disturbo del linguaggio e delle loro famiglie. La relativa delibera è stata approvata dalla giunta comunale nella seduta del 13 marzo.

L’obiettivo è favorire modalità comunicative efficaci nei riguardi di bambini in età prescolare con bisogni specifici di apprendimento, a sostegno dello sviluppo delle loro competenze linguistiche e delle competenze genitoriali, in un luogo di incontro alternativo a quello sanitario. Previsti incontri a cadenza settimanale per un periodo di sei mesi che coinvolgeranno bambini con fragilità nell’acquisizione del linguaggio individuati e inviati dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile.

La Usl, in particolare, si impegnerà a mettere a disposizione, a supporto degli operatori comunali delle biblioteche, il gruppo di terapiste logopediste del Servizio di neuropsichiatria Infantile e Riabilitazione dell’età evolutiva per incontri di pianificazione del progetto, monitoraggio e supervisione in itinere e per la valutazione finale del progetto.

Il Comune, che già attua i progetti “Patto per la lettura”, “Nati per leggere”, “Lettura per tutti”, si impegnerà, avvalendosi della professionalità dei propri bibliotecari utilmente formati, a selezionare materiale di lettura specifico per le diverse fasce di età, a fornire informazioni e suggerimenti di lettura e a svolgere le attività direttamente con i bambini e le loro famiglie.