“Uno spettacolo di famiglia” : a Città della Pieve torna il teatro ragazzi

Dal 5 febbraio quattro spettacoli prodotti da Fontemaggiore

Dopo tanti anni di assenza, al Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve torna il teatro ragazzi.

“Uno spettacolo di famiglia!”: è questo il nome della rassegna di spettacoli per i più piccoli che fa parte del progetto culturale fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e che Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale ha pensato per la città.

Si comincia sabato 5 febbraio alle ore 17 con “Sogno”, consigliato dai 5 anni, per la regia di Beatrice Ripoli. Lo spettacolo è tratto dal Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare: una rilettura affascinante, dall’atmosfera magica, pensata appositamente per il pubblico dei bambini, che avranno così l’occasione di conoscere un capolavoro senza tempo. Lo spettacolo sostituisce “Il bambino e la formica” che è stato spostato al 5 marzo.

La rassegna prosegue sabato 12 febbraio con “In bocca al lupo!” per la regia di Marco Lucci (dai 4 anni), il 5 marzo con “Il bambino e la formica” per la regia di Massimiliano Burini e il 12 marzo con “Soli” per la regia di Michele Fiocchi.

“Per questo primo anno – riferisce la direttrice artistica di Fontemaggiore Beatrice Ripoli – abbiamo scelto di portare quattro spettacoli di nostra produzione. Sono spettacoli che girano i teatri e i festival di tutta Italia, che hanno avuto non solo l’apprezzamento del pubblico ma anche ottime recensioni della critica. Veri e propri spettacoli di teatro, che affrontano temi diversi con tecniche teatrali diverse, per un pubblico che non è meno importante e meno attento di quello adulto, ma anzi, lo è ancora di più. I bambini sono un pubblico esigente ma generoso ed entusiasta. Per chi frequenta le nostre rassegne spesso queste diventano un appuntamento irrinunciabile, per tutta la famiglia”.

Informazioni: Fontemaggiore tel. 075 5286651 www.fontemaggiore.it