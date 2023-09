Torna la Corri per Leo: al percorso verde la quarta edizione

Evento podistico in programma domenica 24 settembre presso l’area verde perugina intitolata alla memoria di Leonardo Cenci, fondatore di Avanti Tutta. Il Presidente della Fondazione, Federico Cenci: “Sport e solidarietà nel ricordo di Leo”

E’ in programma per domenica 24 settembre presso il percorso verde Leonardo Cenci la quarta edizione della ‘Corri per Leo’, manifestazione podistica ideata dalla Fondazione Avanti Tutti in memoria del suo fondatore.

Anche quest’anno sono previste due modalità di partecipazione: un percorso competitivo da 9.8 chilometri (ritrovo ore 8 presso la rotatoria Avanti Tutta) e una passeggiata da 2,5 chilometri (aperta a tutti senza iscrizioni) che avrà luogo subito dopo il termine dell’evento agonistico.

“E’ con grande piacere – dichiara Federico Cenci, Presidente della Fondazione Avanti Tutta – che riproponiamo, attraverso la nostra ASD Avanti Tutta per Leonardo, questa manifestazione sportiva che ricorda appieno la passione di mio fratello per la corsa e diventa un momento di importante condivisione sociale e solidaristica. Speriamo di accogliere tanti podisti ma anche cittadini comuni, genitori e figli, per la passeggiata non competitiva”.

La Corri per Leo 2023 vede il supporto istituzionale dell’Università di Perugia, che parteciperà con una vera e propria delegazione fatta di docenti, ricercatori, studenti e personale delle sedi. L’occasione, come lo scorso anno, sarà utile anche per promuove il progetto Sharper, Notte Europea dei Ricercatori, che vedrà protagoniste il 29 settembre anche le università di Perugia e Terni. Durante la Corri per Leo i ricercatori universitari diffonderanno alcuni opuscoli realizzati dal Prof. Fausto Roila e della sua equipe sull’importanza della nutrizione per il malato oncologico.

La Corri per Leo 2023 è stata patrocinata dalla Fidal Umbria, dallo Csen Umbria, Csen Perugia e dall’Avis di Perugia. Partner commerciali delle manifestazione: Issima, Istituto San Francesco, Gruppo Grifo Agroalimentare, 2T Sport e Sasso dei Lupi.

ISCRIZIONI GARA COMPETITITVA

Online attraverso la piattaforma www.icron.it nell’apposita sezione Corri per Leo.

Presso la sede della Fondazione Avanti Tutta, Piazzale Umbria Jazz – Stazione Minimetrò di Pian di Massiano (335.7490316 – 338. 9458249)

Domenica mattina prima dell’inizio della gara presso gli appositi stand al percorso verde.

Per gli atleti non iscritti a gruppi sportivi né in possesso di “Run Card” FIDAL, è possibile partecipare alla Corri per Leo 2023 iscrivendosi al gruppo sportivo ASD Avanti Tutta per Leonardo con tesseramento annuale all’Ente di promozione sportiva CSEN al costo di 10 euro. Una volta iscritto alla ASD Avanti Tutta per Leonardo ed acquisita la dichiarazione sanitaria di idoneità a svolgere atletica leggera a livello agonistico l’atleta potrà iscriversi alla manifestazione seguendo le procedure usuali.