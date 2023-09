Atletica: il Santa Giuliana ospita la finale nazionale “Oro” allievi

In programma il 23 e il 24 settembre

Il 23 e 24 settembre Perugia, presso lo Stadio Santa Giuliana, ospiterà la Finale Nazionale per Società, gruppo oro, categoria allievi (16-17 anni). Saranno così presenti le prime 12 Società maschili e le prime 12 Società femminili, in rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane. Per l’Umbria ci sarà la 2S Atletica Spoleto.

Ogni squadra sarà composta da circa 20 soggetti tra atleti, allenatori e dirigenti e in totale sono previste circa 500 presenze. Le gare inizieranno sabato 23 settembre dalle 15 per proseguire nella mattinata di domenica 24 fino alle 14. Sabato, intorno alle 15.30, saranno disputate anche due gare di velocità Special Olympics.

È la prima volta che l’Umbria è sede di una manifestazione di tale portata, per quanto riguarda l’atletica, anche se lo scorso anno il capoluogo umbro ha già ospitato la Finale Argento Assoluti.

L’evento è stato presentato nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori dal presidente regionale Fidal, Carlo Moscatelli, dal presidente dell’Atletica Capanne, Sauro Mencaroni, e dall’assessore allo sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli. Hanno partecipato anche il vicepresidente Fidal, Fabio Pantalla, il delegato provinciale Fidal Alessandro Sorci, Riccardo Befani della 2S Atletica Spoleto con il padre e tecnico Giacomo, la campionessa di endurance Costanza Laliscia in rappresentanza del Coni Umbria, Patrizio Lucchetti in rappresentanza del gruppo dei giudici di gara, Michele Caligiana collaboratore dell’Atletica Capanne, Arianna Mencaroni in qualità di responsabile della segreteria dell’evento e Paolo Marcantonini, responsabile comunicazione dell’Atletica Perugia.

“La Fidal – dice il presidente Mencaroni – su richiesta dell’Atletica Capanne, non ha avuto problemi ad assegnare alla nostra regione questa manifestazione, considerata anche la buona riuscita della finale Argento assoluti. La nostra società è davvero orgogliosa di tale scelta. La Finale Oro per noi è impegnativa: ci ha imposto di curare al meglio l’accoglienza di tutte le società provenienti da fuori regione, ma le sfide, si sa, ci appassionano da sempre”.

L’assessore Pastorelli si è soffermata sulla fase positiva vissuta dal “Santa Giuliana”:

“Non solo è un impianto pieno di vita tutti i giorni, ma si conferma anche all’altezza di manifestazioni prestigiose come quella del prossimo weekend. Non possiamo che ringraziare l’Atletica Capanne, la Fidal e tutte le società che, con il loro impegno, hanno reso l’atletica un fiore all’occhiello del nostro territorio. Se siamo attrattivi per eventi di rilievo, infatti, anzitutto si deve al lavoro quotidiano che dirigenti e tecnici fanno per i ragazzi, con risultati anche di livello nazionale. Ricordo, infine, che il nostro impianto, finalmente all’altezza dopo gli importanti lavori degli anni scorsi, è stato di recente oggetto di ulteriori migliorie. Sono infatti finiti i lavori per la nuova illuminazione che consentirà di utilizzarlo anche nelle ore più notturne: un ulteriore vantaggio per il gestore. E il nostro impegno finalizzato a potenziare una struttura così identitaria per la città non potrà che proseguire”.

Il presidente Moscatelli ha detto che

“il 2023 è un anno destinato a essere ricordato nella storia dell’atletica regionale. Ospitare una Finale Oro a cui partecipa anche una delle nostre società, a cui ovviamente facciamo i migliori auguri, è davvero un risultato significativo. Siamo certi che sarà una manifestazione bellissima grazie a un’opportuna risposta organizzativa”.

Sorci ha sottolineato che

“per il secondo anno consecutivo Perugia è protagonista di manifestazioni di livello nazionale. Dopo la ristrutturazione dell’impianto sportivo, siamo partiti con le gare regionali e, grazie alla posizione strategica sia dell’Umbria sia dello stesso ‘Santa Giuliana’, il capoluogo umbro sta diventando sempre più un riferimento, segno del buon lavoro fatto in questi anni e delle sinergie nate tra il mondo dell’atletica e le istituzioni”.

In rappresentanza dell’unica società umbra presente, la 2S Atletica Spoleto, Riccardo Befani, affiancato dall’allenatore, il padre Giacomo, ha raccontato la sua esperienza alle Olimpiadi europee under 18 a Maribor (Slovenia) dove si è classificato al quinto posto con 4,80 m: