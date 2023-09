Torna da Assisi The economy of Francesco

A confronto giovani economisti, change-maker e imprenditori

Per il quarto anno consecutivo, i giovani economisti, change-maker e imprenditori di The economy of Francesco si riuniscono per celebrare l’incontro annuale, che si terrà il 6 ottobre in diretta streaming da Assisi, e che raccoglie e racconta iniziative, idee e processi avviati e maturati nel corso del tempo e darsi gli obiettivi per il nuovo anno.

“La guerra in Europa e le molte nel mondo, l’aggravarsi della crisi ambientale, le crescenti e nuove diseguaglianze sono sfide che diventano sempre più gravi e urgenti, su cui occorre confrontarsi per trovare e proporre soluzioni” spiegano gli organizzatori.

“Una delle sfide principali è la necessità di nuove narrazioni” si legge in una nota della diocesi di Assisi.

E in preparazione all’appuntamento di ottobre, i giovani sono stati invitati anche a cimentarsi in un esercizio narrativo attraverso un concorso dal titolo “The stories we are” aperto a molteplici espressioni narrative e artistiche.

L’evento sarà trasmesso da Assisi e il programma vedrà la partecipazione di giovani collegati da tutto il mondo che “condivideranno storie e talenti al servizio di un’economia con un’anima”. La diretta streaming verrà trasmessa dal teatro dell’istituto Serafico, in forma di web-radio. “Rilanciamo la voce dei più fragili – spiega la presidente della struttura -, perché è proprio attraverso le loro difficoltà che si maturano nuove visioni capaci di dare slancio e rinnovamento alla società e all’economia”.