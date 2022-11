Tesei: “Tanti auguri ai nostri amati Baci Perugina”

“E grande soddisfazione per eccezionale investimento Nestlé”

“Cento anni e non sentirli. Meraviglioso come un secolo fa.

Figlio della geniale intuizione di recupero dei ritagli di lavorazione delle nocciole che ebbe Luisa Spagnoli, il Bacio Perugina è ancora oggi, e sempre più, identitario del nostro territorio e straordinario esempio di intuizione e creatività imprenditoriale.

Tanti auguri, ai nostri amati Baci Perugina”. Lo ha scritto in un post su Facebook la presidente della Regione, Donatella Tesei, in occasioni delle celebrazioni per il centenario del famoso cioccolatino.