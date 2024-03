Tesei, l’Ast ci ha annunciato ulteriori nuove assunzioni

“Le interlocuzioni e il confronto tra le varie parti coinvolte e la serietà del Gruppo Arvedi hanno portato all’ottima risoluzione della vicenda dei 33 lavoratori ex Tct in cassa integrazione che saranno assunti da Acciai speciali Terni”.

lo ha annunciato la presidente della Regione Donatella Tesei con un post su Facebook.

“L’Ast inoltre continua a mettere in atto una visione di sviluppo del sito industriale più importante della nostra Regione informandomi anche di ulteriori nuove assunzioni. Il 28 siamo stati convocati a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per un nuovo tavolo sull’accordo di programma, tassello fondamentale, e in dirittura d’arrivo, per la crescita di Ast” ha comunicato ancora Tesei.