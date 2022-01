Terni: nuova postazione drive through all’Aviosuperficie

Così la nota del gruppo consigliare della Lega Terni.

“Tra gli obiettivi – affermano- c’è anche quello di ridurre al minimo l’utilizzo della didattica a distanza, la scuola deve essere in presenza e ad ogni livello del partito ci stiamo impegnando per garantire a tutti gli alunni questo diritto. Plaudiamo quindi all’ottimo lavoro della Giunta, in particolare del sindaco Latini e dell’assessore al welfare, Cristiano Ceccotti per aver agito tempestivamente in risposta all’emergenza che stiamo vivendo. Il nostro convinto ringraziamento – continuano i leghisti- va naturalmente anche ai militari dell’Esercito Italiano, alla Protezione Civile, alla Usl Umbria 2, ai funzionari del Comune di Terni, a TerniReti e ad alcune associazioni come Anpas e AmbuLaife, che hanno reso possibile l’allestimento di questo nuovo punto drive. La sinergia, la collaborazione e l’unità di intenti, tra tutti i soggetti coinvolti – concludono dal carroccio- è sempre la via maestra, e la riuscita di questa operazione, ne è l’ennesima testimonianza”.