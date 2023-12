Sei camion da 56 tonnellate per il collaudo del viadotto a Gubbio

I mezzi utilizzati da Anas per l’opera lungo la statale Contessa

Sei mezzi pesanti a pieno carico, da 56 tonnellate ciascuno, sono stati impiegati dall’Anas per il collaudo statico del nuovo viadotto lungo la strada statale 452 “della Contessa”, a Gubbio.

Sono stati posizionati in tre diverse configurazioni per consentire agli ingegneri di raccogliere i dati e monitorare la reazione della struttura.

L’Anas ha quindi reso noto che le attività hanno confermato la congruità di tutti parametri strutturali previsti dal progetto.

Nei prossimi giorni sul viadotto sarà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale. Al contempo sono in corso gli ultimi interventi in galleria per il completamento degli impianti di ventilazione, rilevamento incendi, illuminazione e segnaletica luminosa.

Il completamento di tutte le attività necessarie all’apertura al traffico è previsto entro la serata di domenica 17 dicembre.

I lavori di ripristino strutturale del viadotto e della galleria, per un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro, rientrano nell’ambito del piano di riqualificazione della strada statale 452 “della Contessa”, avviato da Anas – si legge in un suo comunicato – a partire dal 2019, in seguito alla presa in gestione dell’infrastruttura.

Nell’ambito dello stesso piano Anas ha realizzato anche i lavori di risanamento della pavimentazione sull’intero tracciato, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzole di sosta, ultimati nel 2020 per un investimento di 2,5 milioni di euro.