ProSceniUm Festival, un contest per il manifesto 2023

E’ aperto fino al 31 agosto. I temi sono “la musica” e/o “la città di Assisi”

È online il nuovo Bando di “ProSceniUm Festival – Città di Assisi”, riservato a pittori/illustratori emergenti, per la realizzazione del manifesto ufficiale dell’edizione 2023, il concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale in programma il prossimo 21 ottobre presso il Teatro Lyrick di Assisi. Il Festival, giunto alla sua quinta edizione, ogni anno dà la possibilità ad un’artista di mettere in mostra il proprio talento interpretando, con la propria opera, lo spirito e i valori della manifestazione.

Ogni partecipante potrà presentare in concorso più di un’opera, non necessariamente inedita, di qualsiasi tipologia o stile, purchè ideata e realizzata sul tema: “la musica” e/o “la città di Assisi”. I lavori pervenuti saranno valutati per l’efficacia della comunicazione, l’originalità del disegno e l’attinenza al tema.