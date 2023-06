Uil pensionati, la nuova segretaria regionale è Elisa Leonardi

Elisa Leonardi è la nuova segretaria generale della Uilp dell’Umbria

L’elezione è avvenuta al termine del congresso straordinario della categoria, svoltosi ieri al Park Hotel di Perugia. Una occasione che ha visto gli interventi della presidente della Regione, Donatella Tesei e del sindaco di Perugia, Andrea Romizi. Con il congresso di ieri si è conclusa anche la fase di commissariamento della Uil Pensionati, per dare il via ad una nuova fase di protagonismo. L’evento di ieri ha visto la partecipazione anche del segretario generale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo. “Puntiamo ad una riorganizzazione interna – ha detto la neosegretaria Leonardi – che ci permetterà una maggiore presenza sul territorio e un maggiore impegno sulle istanze dei cittadini, come nel caso della sanità. Nostro obiettivo – ha proseguito – è quello di collaborare anche con le altre sigle sindacali ma la situazione del sistema sanitario regionale è drammatico e non accetteremo alcun compromesso che segni il passaggio da un sistema sanitario universalistico a un altro che permette di curarsi solo chi può permetterselo. I nodi restano dunque investimenti, modello organizzativo e personale”. “La categoria dei pensionati è particolarmente importante – ha detto Maurizio Molinari, segretario generale Uil Umbria – e siamo certi che con Elisa, una giovane e non pensionata, possa fare uno scatto in avanti”.