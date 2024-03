Presentato il libro ‘La festa dei giullari’ di Lorenzo Barba

Un racconto in versi di un giovane medico umbro

Ogni anno il Re Giullare organizza nel suo circo al centro della città una grande festa, nota per essere l’evento più goliardico a memoria d’uomo”: inizia così “La festa dei giullari”, un romanzo scritto dal giovane neurologo e ricercatore umbro Lorenzo Barba, classe 1995, che dal 2020 vive e lavora in Germania e che, parallelamente all’attività clinica, è autore di numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali specialistiche.

“La festa dei giullari “(Morlacchi Editore, 181 pagine) è la prima opera letteraria di Barba, arricchita dalle illustrazioni realizzate da Elisabetta Antonelli.

“E’ un invito al lettore – ha spiegato lo stesso autore – a un tipo di lettura un po’ di diverso e a un tipo di componimento un po’ diverso.

Ho cercato di mettere insieme vari ambiti dei miei interessi, tra cui il teatro, la poesia e la filosofia, che sono un po’ le matrici di quest’opera particolare.

Particolare perché è scritta in versi come se fosse una poesia, ma è un racconto scritto in versi”.

“Non è una novità per me scrivere – ha proseguito – perché in forma amatoriale scrivo dagli anni liceali. Nel momento in cui ho avuto un po’ più di tempo e di libertà intellettuale, dopo il trasferimento in Germania, mi sono affacciato su un patrimonio letterario leggendo i testi in lingua originale tedesca, soprattutto di poeti e filosofi, scoprendo una grande musicalità nella lingua e nella poesia. E questa per me è stata una grande motivazione”.

“La trama di questo libro – ha spiegato ancora Lorenzo Barba – è molto semplice, parla di una festa, una festa di giullari.

Nelle varie fasi di questa festa vengono trattati diversi temi”.

I giullari della corte del Re “alimentano l’attesa per settimane, diramando inviti a ogni famiglia e addobbando le strade e i vicoli di mille colori”. Tra i molteplici invitati, anche il Sognatore, una figura centrale del racconto, con i suoi confronti filosofici-umanistici con il Re Giullare, suo amico di vecchia data. L’opera nella leggerezza della festa, con colori, danze e brindisi, affronta temi e descrive atteggiamenti e stili di vita, invitando alla riflessione.

“Accorrete, accorrete! Questa sera io vi invito – è la sollecitazione del Re Giullare ai suoi concitttadini – alla festa che ogni uomo rende stolto, allegro e folle, per scoprire e celebrare ciò che veramente regna nel giullar dentro di noi”.

Il libro è stato presentato a Perugia – in un incontro pubblico coordinato da Martina Galli, di Morlacchi Editore – dall’autore e dal giornalista e scrittore Enzo Beretta.