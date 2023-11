“Presentata la Stagione Teatrale Gualdo Tadino 2023-24”

Si è svolta nella mattinata di venerdì 3 novembre presso la Sala Consiliare del Comune di Gualdo Tadino la Conferenza stampa di presentazione della Stagione teatrale 2023/24 di Gualdo Tadino. Per l’occasione erano presenti Bianca Maria Ragni del Teatro Stabile dell’Umbria, Marcella Viventi di Educare alla Vita Buona ed il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

Il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti: “Siamo molto contenti e soddisfatti di ospitare a Gualdo Tadino una nuova Stagione teatrale con sei spettacoli di altissimo livello che si svolgeranno al Teatro Don Bosco nei prossimi mesi. Gualdo Tadino si conferma città molto sensibile alla cultura, consolidandosi negli ultimi anni come centro di eccellenza assoluta nel panorama teatrale regionale. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno collaborato per mettere in scena questa Stagione, ossia il Teatro Stabile dell’Umbria, Educare alla Vita Buona e il Rotary Club di Gualdo Tadino”.

“A Gualdo Tadino – ha sottolineato Bianca Maria Ragni del Teatro Stabile dell’Umbria – si svolgeranno 6 spettacoli, di cui 3 in esclusiva regionale. Per questa Stagione teatrale abbiamo deciso di lasciare il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti inalterato rispetto allo scorso anno e da quest’anno sarà possibile sottoscrivere abbonamenti anche on-line”.

La Stagione 23/24 del Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con l’amministrazione comunale, prende il via venerdì 1 dicembre alle 20.45 con Il primo servitore, soggetto di Marco Gnaccolini, da un’idea di Michele Modesto Casarin e con Matteo Campagnol, Filippo Fossa, Aristide Genovese, Manuela Massimi, Alberto Olinteo, Anna Zago e Lia Zinno. “Lo spettacolo è la storia di come nasce il testo più conosciuto e fortunato di Carlo Goldoni, quel Il servitore di due padroni che diventerà poi lo spettacolo più famoso e rappresentato della storia del teatro di prosa italiano”.

Martedì 19 dicembre alle 20.45 va in scena Il piacere dell’attesa, la nuova commedia di Michele La Ginestra. Una riflessione, divertente, garbata ed emozionante, sul “passare del tempo” e sull’importanza del confronto con gli altri, che vuole spingere, tra una risata e un sorriso, a riconsiderare le priorità della nostra vita. In scena Michele La Ginestra, Federica De Benedittis e Francesco Stella, diretti da Nicola Pistoia.

Venerdì 26 gennaio alle 20.45 gli attori Giuseppe Pambieri e Carlo Greco, diretti da Moni Ovadia, sono i protagonisti dello spettacolo Nota stonata di Didier Caron, una pièce intensa e ricca di suspense ambientata nei primi anni Novanta, che lo stesso regista definisce “deflagrante”.

La Stagione prosegue mercoledì 21 febbraio alle 20.45 con lo spettacolo Tradimenti di Harold Pinter, con la traduzione di Alessandra Serra, la regia di Michele Sinisi e gli attori Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi. L’opera viene generalmente considerata una delle più celebri opere dell’autore e racconta la storia di una relazione extraconiugale ripercorsa però a ritroso, dalla sua fine fino ai suoi esordi: le parole non dette, i pensieri taciuti, le azioni nascoste riempiono le vite dei personaggi e invadono i loro spazi.

Mercoledì 6 marzo alle 20.45 è la volta dello spettacolo La lunga vita di Marianna Ucrìa dal romanzo di Dacia Maraini – vincitore nel 1990 del Premio Campiello – in cui ci si immerge nel clima cupo e pieno di contraddizioni della Sicilia del Settecento: mentre in Europa trionfa il Secolo dei Lumi, a Palermo, in un tempo scandito da impiccagioni, autodafé, matrimoni d’interesse e monacazioni, si consuma la vicenda di Marianna, della nobile famiglia degli Ucrìa. In scena Raffaella Azim e Francesca Conte, alla regia è di Daniela Ardini.

Giovedì 21 marzo alle 20.45 in scena Sinatra. The man and his music di e con Gianluca Guidi e con Stefano Sabatini al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria. Un racconto in prosa e musica con aneddoti sulla vita di Sinatra, dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose. Una celebrazione a un Mito dovuta e per chi ha conosciuto l’epoca e quel mondo e per le più giovani generazioni che ancora non hanno avuto modo di incontrarlo.

L’abbonamento alla Stagione 23/24 comprende i sei spettacoli in scena al Teatro Don Bosco e un settimo spettacolo al Teatro Morlacchi di Perugia, sabato 13 aprile alle 18.00: L’arte della commedia, l’opera-manifesto di Eduardo De Filippo, messa in scena con la regia di Fausto Russo Alesi.

Abbonamenti e biglietti

PRELAZIONE per gli abbonati della Stagione 2022/2023 venerdì 10 e lunedì 13 novembre dalle 18 alle 20, martedì 14 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20.

Vendita dei NUOVI ABBONAMENTI venerdì 17 e lunedì 20 novembre dalle 18 alle 20, martedì 21 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20.

La VENDITA DEI BIGLIETTI prenderà il via a partire da mercoledì 29 novembre.

La vendita è online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it

PRENOTAZIONE TELEFONICA: Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20 fino al giorno prima dello spettacolo. È possibile prenotare dopo l’ultima recita dello spettacolo precedente.

VENDITA AL BOTTEGHINO TEATRO DON BOSCO il giorno dello spettacolo dalle 19.30.

“A Gualdo Tadino in questa stagione teatrale che si svolgerà al Teatro Don Bosco – ha concluso Marcella Viventi di Educare alla Vita Buona – ospiteremo delle compagnie con attori di altissimo livello. Invitiamo cittadini di Gualdo Tadino e di fuori città ad assistere a questi spettacoli. Ricordo che la biglietteria è stata spostata rispetto all’anno passato e sarà attiva presso il Teatro Don Bosco”.