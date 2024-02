Pierantonio festeggia il Carnevale con “La Carica dei 131”

Questa mattina, martedì 13 febbraio, in occasione del giorno di Carnevale, la comunità di Pierantonio ha deciso di dare gran festa nella piazza principale della frazione durante lo svolgimento del mercato settimanale.

La festa più divertente e colorata dell’anno è stata organizzata dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria di Pierantonio, che hanno deciso di mascherare da dalmata i propri alunni e portarli a spasso in gran numero tra le bancarelle del mercato settimanale.

“La Carica dei 131”: questo il nome del tema di Carnevale, ispirato al noto film Disney “La Carica dei 101”, e pensato per mascherare i 131 piccoli studenti da cagnolini bianchi a macchie nere.

Tante persone hanno avuto il piacere di poter accompagnare la sfilata dei bambini per le vie della frazione, salutandoli e applaudendoli dalle finestre e dai terrazzi delle loro abitazioni, per poi concludere con grande affetto fino alla piazza principale. L’iniziativa ha riscosso un gran bel successo e ha visto Piazza XXV aprile colma di bambini, di vita, di entusiasmo e di passanti che hanno preso parte ai festeggiamenti.

All’evento era presente il vicesindaco Annalisa Mierla in compagnia della dirigente scolasticaSilvia Reali, che ha dichiarato: “E’ nella missione della nostra scuola dare linfa e vitalità a tutto il territorio. Un messaggio chiaro e definito di quelli che sono i principi di base che vogliamo trasmettere alla comunità locale e a tutti i nostri alunni”.

Un’occasione di grande serenità, spensieratezza e divertimento per tutti i bambini che si son visti presi e particolarmente divertiti dalla bella iniziativa ideata dalle loro insegnanti.