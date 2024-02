Valnerina: sopralluogo della Provincia a Cerreto di Spoleto

La viabilità e il ponte sulla SP 470 di Poggiodomo al centro della discussione

I territori della Valnerina arrivano sotto la lente di ingrandimento della Provincia di Perugia grazie ad un recente sopralluogo.

Nel territorio del Comune di Cerreto di Spoleto la Presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, affiancata dalle consigliere provinciali Erika Borghesi e Letizia Michelini, dal tecnico della Provincia Fabio Remigi, insieme al Sindaco Giandomenico Montesi hanno esaminato le problematiche relative alla viabilità insistente nel territorio comunale di Cerreto di Spoleto.

Il primo problema affrontato è stato quello del ponte sul fiume Nera sulla S.P. 470 di Poggiodomo che unisce i comuni di Cerreto di Spoleto, Poggiodomo e di Monteleone di Spoleto ed è interessato da un finanziamento del sisma 2016, con ente attuatore ANAS, che ha assegnano la progettazione a un professionista esterno.

Il sindaco Montesi ha chiesto alla Presidente Proietti di sollecitare un incontro tra i soggetti interessati per poter esaminare il progetto spiegando che “la SP 470 – ha detto Montesi – è l’unica strada di collegamento per: le frazioni di Ponte e Rocchetta; per l’espletamento del servizio di bus scolastico; per lo stabilimento dell’acqua Misia e per l’impianto ittiogenico della Regione, quindi, va assolutamente scongiurata la chiusura per i lavori trovando soluzioni progettuali alternative”.

Poi l’attenzione si è soffermata sull’intervento che la Provincia di Perugia è riuscita ad inserire e farsi finanziare attraverso il D.M. 394/2021 “Area Interna Valnerina”.

“L’intervento – ricordano la Presidente Proietti e la Consigliera Borghesi- è di particolare importanza perché prevede tra le altre cose, l’adeguamento dell’incrocio tra la S.R. 209 Valnerina e la S.P. 465/1 di Meggiano in prossimità dell’abitato di Triponzo. La soluzione tecnica da adottare e da perseguire riguarda il miglioramento della visibilità reciproca fra i flussi veicolari. “La Provincia – concludono Proietti e Borghesi – ha recentemente affidato l’incarico della progettazione ad un professionista esterno per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza dell’incrocio, il finanziamento previsto per i lavori ammonta a 538.282,80 euro e l’inizio dei lavori è prevista per l’estate”.