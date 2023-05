Piegaro: si alza il sipario sul quinto Festival del vetro

Fino al 28 nel borgo della Valnestore la kermesse dedicata al prodotto di punta locale. Ricco programma di eventi alla portata di tutti

Si alza il sipario sul quinto Festival del vetro di Piegaro. Tre giorni, da domani a domenica 28 maggio, tanti appuntamenti dedicati all’arte, alla storia, al design e alla cultura del vetro.

Una kermesse cresciuta nel tempo che, tra laboratori e dimostrazioni di lavorazione del vetro dal vivo, vedrà giungere in Umbria i più importanti maestri vetrai, italiani e stranieri.

Durante il Festival (manifestazione sostenuta dal Gal Trasimeno Orvietano) avranno luogo conferenze, corsi, laboratori per bambini e workshop sulle diverse tecniche di lavorazione del vetro (vetrofusione, lavorazione a lume, mosaico, tecnica tiffany, vetrata legata a piombo, laboratorio di biosphere, soffiatura alla fornace).

Grazie come detto alla partecipazione dei più abili maestri vetrai sarà possibile assistere, anche in notturna, alla bellezza e al fascino della lavorazione del vetro. Sarà presente, tra gli altri, l’artista Ed Schmid proveniente da Bellingham, Washington, già ospite della seconda edizione, col quale lavoreranno alla fornace Elena Rosso, Nadia Festuccia e Nadia Matthynssens. Dimostrazioni e workshop sulle altre tecniche di lavorazione saranno a cura dei maestri Pierluigi Penzo e Angelita Francescangeli, Barbara Rotini, Ezio Procacci, Maja Fantini, Karin Schmuck , Andolfi Roberto Vetrerie – La Bottega d’Arte, Sauro Marzioli Ars Vitrum Vetreria, Laura Giusto.

Una variegata mostra mercato dei loro prodotti farà inoltre da cornice alle lavorazioni presenti.

Eventi e manifestazioni collaterali si avvicenderanno, non solo all’interno del Museo e del laboratorio del Vetro, ma in tutto il borgo che, grazie alla collaborazione delle associazioni locali (Il Borgo e Arci) si animerà con spettacoli di artisti di strada, concerti, trekking urbano, dimostrazioni di impagliatura del fiasco, degustazioni a cura della Strada dei vini del Trasimeno e letture grazie alla collaborazione con la biblioteca intercomunale Ulisse.

Nell’anno in cui si celebra il cinquecentenario della morte del Perugino, anche il Festival piegarese rende omaggio al divin pittore con due importanti iniziative: una mostra di opere su tavola realizzate dall’artista Jean Pierre Besenval, recentemente scomparso e che si ispirava alle pitture rinascimentali italiane, e la progettazione di una formella in vetro a tema, progettata e realizzata dai maestri vetrai. La mostra verrà inaugurata il 26 maggio alle ore 17,30, mentre il progetto “Formella” sarà presentato in apertura di Festival sempre domani alle ore 17.

Attenzione all’ambiente con il convegno di sabato 27 maggio alle ore 11 organizzato in collaborazione con l’Università di Perugia dal titolo “Il vetro ha ancora bisogno del bosco. I servizi ecosistemici: una risorsa da conoscere e valorizzare” e dedicato al Bosco di Piegaro.

Da segnalare anche l’inaugurazione della Biblioteca dei libri salvati “Vetro e dintorni” in collaborazione con Intra, domenica 28 maggio alle ore 10.

Numerosi come detto gli spettacoli di musica e teatro, sia per bambini che per adulti.

Si inizia venerdì alle 18.30 con i “I Giullari del Diavolo” che presentano uno spettacolo medievale con giullarate e numeri di fuoco, e alle ore 21.30 “Tixe on the mirror” un mix di musica e vetro a cura di Crash Glass e m° Luca Lampis.

Sabato, il pomeriggio è dedicato ai bambini con Elogio della fantasia, un Omaggio a Gianni Rodari. Si inizia con delle letture itineranti che si concluderanno al parco Rocolo con lo spettacolo “Favole al telefono” a cura della Compagnia Teatrale “Fantacadabra”. La sera un nuovo spettacolo dei “I Giullari del Diavolo” con giocoleria estrema, magia e illusionismo. Finale con la danza delle sfere di vetro. Alle 21.00 Jazz & Wine Dimostrazione della lavorazione del vetro in notturna con accompagnamento musicale a cura del gruppo jazz “The Canter” e degustazione di vini locali a cura della “Strada dei Vini del Trasimeno”.

Domenica i bambini potranno divertirsi con i giochi in legno di “LUDOBUS” e il gran finale sarà all’Anfiteatro comunale con lo spettacolo di “Luci e Fuoco” a cura della compagnia teatrale “LUXARCANA”.

Il programma è a disposizione su: https://www.museodelvetropiegaro.it/…/festival-del…/