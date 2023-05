“Tesei nel pallone sulle cifre dei fondi europei”. La nota di Simona Meloni

“Fuori dal mondo e fuori dal tempo la presidente della Regione dell’Umbria, Donatella Tesei, che ci auguriamo solo in una foga da comizio pre elettorale, sbaglia i numeri del Pnrr dimostrando di non avere un granché idea di quello di cui si sta parlando”.

Così la capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale, Simona Meloni, in merito alle dichiarazioni della governatrice Tesei a Terni in un comizio a sostegno del candidato di centrodestra.