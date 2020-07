Perugia: il Sindaco Romizi ha incontrato Christian Efrem Iori

Il Sindaco Andrea Romizi ha ricevuto nella mattinata di venerdì 24 luglio a Palazzo dei Priori il giovane umbro Christian Efrem Iori, autore del romanzo “Una battaglia lunga tutta una vita” (Midgard Editrice) nel quale racconta, attraverso il personaggio di Chris, la sua storia di giovane, i cui progetti vengono cambiati, a soli trentadue anni, da una diagnosi di Sclerosi Multipla, nel 2019.

Ad accompagnare Christian anche la vice presidente del Consiglio comunale Roberta Ricci.

“L’anno scorso – ha raccontato Christian – ho scoperto di avere la Sclerosi Multipla: un ragazzo normale che sognava una vita normale, che aveva progetti, e che, malgrado tutto, ha continuato comunque a farne, mentre la vita disegnava percorsi sconosciuti. Il mio romanzo nasce anche dalla volontà di far capire alle persone cosa si prova. Non si parla abbastanza di questa malattia. Il messaggio che ho maturato e che ho cercato di esprimere nel mio libro, è un messaggio che lancio “forte e chiaro”: qualunque cosa accada noi dobbiamo essere pronti a reagire, perché la nostra reazione in funzione del problema, è molto più importante e determinate del problema stesso. Non ha importanza quello che accade, ma come lo si gestisce, perché anche dai momenti difficili possono, e devono nascere, bellissime opportunità. Una battaglia lunga tutta una vita che nasce anche dall’esigenza di far capire ai giovani che le difficoltà che ognuno di noi vive, anche qualcun altro le ha affrontate prima di noi, e che la forza per reagire la si trova dentro di sé. Chris rappresenta appieno il mio spirito resiliente e combattivo, mentre Moira, la sua fidanzata, ha lo stesso atteggiamento dolce, pacato, ma costante e combattente di mia moglie”.