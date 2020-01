Perugia cresce: nel 2019 aumento delle nascite nel capoluogo umbro. Il benvenuto dell’amministrazione comunale ai nuovi nati con invito a ritirare le valigette con prodotti per la prima infanzia

“Formuliamo i nostri auguri a tutti i bambini e bambine nati/e nel 2019; ricordiamo alle loro famiglie che potranno ritirare, fino ad esaurimento scorte, il kit di benvenuto previsto nell’ambito del progetto denominato ‘PERUGIA CRESCE’ ”.

Questo il saluto che il Sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’assessore alla Famiglia, Edi Cicchi rivolgono ai neonati perugini. Ciò in occasione dell’invio alle famiglie dei bambini nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, residenti nel Comune di Perugia, della lettera di benvenuto, con invito a ritirare le valigette contenenti un corredo di prodotti per la prima infanzia. Il progetto, nato nel corso del 2019, è alla sua prima edizione, ed è sponsorizzato dalle farmacie comunali AFAS. A tal proposito le famiglie dei nuovi nati possono recarsi presso tutte le sedi Afas per ritirare le valigette oltre a ricevere la tesserina delle biblioteche comunali con i servizi dedicati ai più piccoli. Questa è solo una delle tante iniziative proposte dal Comune di Perugia nell’ambito delle politiche familiari con l’obiettivo di promuovere il ruolo centrale della famiglia con iniziative tese alla valorizzazione del suo benessere sociale. Tra le altre si ricorda la Baby card, per l’acquisto di prodotti e beni per la prima infanzia, che proseguirà per tutto il 2020.