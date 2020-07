Maria Carmela Colaiacovo nuovo presidente della Sezione Turismo di Confindustria Umbria

Sarà l’imprenditrice Maria Carmela Colaiacovo (Park Hotel Ai Cappuccini) a guidare la Sezione Turismo di Confindustria Umbria per il prossimo biennio 2020-2022. L’elezione è avvenuta giovedì 23 luglio nel corso dell’Assemblea, riunita in videoconferenza, che ha inoltre eletto Ilaria Baccarelli (Residenza Roccafiore – Il Collino di Todi) alla Vicepresidenza e nominato il Consiglio Direttivo.

La neo eletta Colaiacovo, che è anche Vicepresidente di Confindustria Alberghi e di Federturismo Confindustria, ha espresso un vivo ringraziamento al Presidente uscente Andrea Sfascia (Borgo Brufa), giunto al termine del proprio mandato, e sottolineato la volontà di dare continuità all’impegno da lui portato avanti per supportare le aziende umbre del settore in un momento particolarmente difficile a causa dei pesanti effetti dell’emergenza sanitaria.

“Il turismo umbro, così come quello italiano – ha evidenziato Maria Carmela Colaiacovo – sta attraversando un periodo di grande difficoltà. Il lockdown ha destabilizzato il settore alberghiero, generando una crisi profonda. Per agganciare la ripresa – ha aggiunto – occorrono non solo politiche incentivanti e interventi di sostegno economico, ma anche un piano di sviluppo della promozione turistica del territorio che faccia leva sulle sue numerose eccellenze: dalla cultura alla bellezza paesaggistica, passando per la tradizione manifatturiera che rappresenta un fattore distintivo per la valorizzazione e l’attrattività della nostra regione”.