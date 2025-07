Montone, Umbria film festival tra maestri, cinema d’autore e sguardi internazionali, ecco il programma della seconda giornata

Mercoledì 9 luglio con la masterclass di Enzo D’Alò, il concorso Amarcorti, l’omaggio a Laura Citarella con la consegna delle “Chiavi della città” e le proiezioni in piazza confermano la centralità del festival nel panorama cinematografico contemporaneo

Dopo la coinvolgente e ricca giornata inaugurale dell’8 luglio che ha dato il via alla 29esima edizione dell’Umbria Film Festival, Montone si conferma ancora una volta cuore pulsante del mondo cinematografico. La seconda giornata del festival, mercoledì 9 luglio, si apre all’auditorium San Fedele alle 10.30 con ‘Let’s meet’, il podcast talk curato dalla redazione di Sentieri selvaggi, che guiderà il pubblico tra gli ospiti e i film della giornata.

A seguire, alle 11.30, uno degli appuntamenti di rilievo di questa edizione: la Masterclass di Enzo D’Alò, maestro dell’animazione italiana, intervistato dal critico e programmer Sergio Sozzo, per un dialogo denso di spunti creativi e riflessioni sul linguaggio cinematografico. Nel pomeriggio, spazio alla competizione con le prime proiezioni del Concorso internazionale di cortometraggi Amarcorti: al teatro San Fedele alle 16, saranno presentati ‘Phantom’ di Gabriele Manzoni e ‘Per finta’ di Diego Fossati.

Alle 17 sarà proiettato ‘Ostende’, il film d’esordio del 2011 della regista argentina Laura Citarella, presente in sala per incontrare il pubblico, forse la voce più importante del ‘Nuevo cine argentino’. La stessa Citarella sarà protagonista di uno dei momenti più significativi del festival: la cerimonia di consegna delle ‘Chiavi della città’, in programma alle 19.30 in piazza Fortebraccio. Un riconoscimento simbolico ma fortemente evocativo, che sottolinea il legame tra Montone e gli autori che ne animano la scena culturale.

La serata si apre nuovamente con Amarcorti, alle 21 in piazza Fortebraccio, con la proiezione di ‘Perfectly as strangers’ di Alison McAlpine (Canada). A seguire, la prima parte del film ‘Trenque Lauquen’ (2022), sempre alla presenza della regista Laura Citarella: un’opera intensa, che ha saputo conquistare la critica internazionale e che promette di lasciare il segno anche nel borgo umbro. Con ‘Trenque lauquen’, avvincente esposizione della soggettività femminile, ha affascinato i due lati dell’oceano passando da Venezia orizzonti al Toronto FF e al Festival di New York. Proteiforme e misterioso, nasce come road movie, poi diventa un thriller, e poi quasi un fantasy. Il film è stato immaginato dalla regista in due parti distinte, e così farà il festival, presentando la seconda parte il pomeriggio del 10 luglio al teatro san Fedele.

La 29esima edizione è realizzata con il sostengo della Direzione generale cinema e audiovisivo del Mic, della Regione Umbria, del Comune di Montone e dei Fondi per il Bando sostegno spettacoli dal vivo anno 2024 ‘Pr Fesr 2021-2027. L’Az. 1.3.4. – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali’.