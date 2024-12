Cordoglio per l’Onorevole Raffaele Nevi: Forza Italia ricorda il padre

Andrea Romizi e Fiammetta Modena esprimono affetto e vicinanza all’onorevole Nevi per la perdita del padre

Andrea Romizi, a nome della Segreteria regionale di Forza Italia Umbria, Fiammetta Modena, a nome della Segreteria di Forza Italia per la provincia di Perugia, e Stefano Fatale, a nome della Segreteria di Forza Italia per la provincia di Terni, esprimono affetto e vicinanza all’On Raffaele Nevi, Portavoce di Forza Italia a livello nazionale e amico carissimo, e a tutta la sua famiglia per la perdita dell’amato papà.

“Tutti noi lo abbiamo conosciuto e apprezzato per la sua instancabile attività imprenditoriale agricola e come punto di riferimento per la sua comunità”

e territorio.