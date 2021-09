Non si farà l’ edizione 2021 di TerniOn. Comune: “Le misure anticontagio sono incompatibili con la manifestazione”

Non si farà l’edizione 2021 di TerniOn, la ‘notte bianca’ organizzata dal Comune: è quanto emerso in una riunione tra il sindaco Leonardo Latini, l’assessore Stefano Fatale e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti. Alla base della decisione una serie di considerazioni, a partire da quella legata al Covid.

“Innanzitutto – spiega l’assessore Fatale – le caratteristiche del format di TerniOn appaiono purtroppo ad oggi incompatibili con le misure restrittive per contenere il contagio. L’appuntamento si è infatti da sempre caratterizzato come una manifestazione di piazza che coinvolge tutto il centro cittadino, attirando decine di migliaia di persone. Nella situazione attuale avremmo potuto realizzare solo un concerto all’anfiteatro. Per questo, d’accordo con i rappresentanti dei commercianti, abbiamo deciso di rimandare l’evento a un momento più propizio: speriamo ad esempio che possa esserlo quello delle festività natalizie”.

Amministrazione e associazioni di categoria hanno anche valutato, spiega sempre Fatale,

“che il mese di settembre a Terni offre un ricco calendario di eventi di diversa natura e che sono stati pensati e strutturati proprio per rispondere a tutte le normative anticontagio. In ogni caso il format TerniOn resta per noi e per le associazioni di categoria molto valido e siamo fermamente convinti di replicarlo appena possibile. Per scegliere quando e come abbiamo deciso di aprire un tavolo di confronto con le associazioni di categoria dei commercianti, sempre con l’obiettivo di rendere la città e il suo centro più vivi e attrattivi”.