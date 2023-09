Narni, Puliamo il Mondo, da domani tre appuntamenti sul territorio per aderire alla campagna di Legambiente

Il Comune di Narni partecipa anche quest’anno a Puliamo il Mondo, l’iniziativa nazionale di Legambiente per la riqualificazione ambientale. A Narni saranno tre gli appuntamenti a cominciare da domani 1° ottobre alle 9,00 a San Liberato e a Testaccio. Domenica 8 invece l’appuntamento è al centro sportivo di Schifanoia con un’iniziativa organizzata in collaborazione con il dominio collettivo di Schifanoia, la proloco Amici di San Michele e il circolo Associazione sportiva.

Tutti gli appuntamenti sono possibili grazie allacollaborazione con il circolo Legambiente Verde Nera. L’assessore all’ambiente Giovanni Rubini conferma che “In Puliamo il Mondo il ruolo dei Comuni, come rappresentanti e promotori diretti di buone pratiche di cittadinanza attiva, continua ad essere di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi dell’iniziativa”, dichiara l’assessore comuhnale all’ambiente Giovanni Ruibini. “La presa di coscienza e l’operato di ogni persona che volontariamente ha partecipato negli anni alla campagna – aggiunge – ha fatto raggiungere alle comunità dei risultati straordinari.

Tre decadi di pensieri e azioni che convogliano verso l’obbiettivo di vivere in armonia con la società e l’ambiente. Per questi motivi – conclude l’assessore – invitiamo ad aderire e promuovere anche quest’anno sul nostro territorio la campagna di Legambiente”. Puliamo il Mondo, ricoda poi il Comune, è una campagna di respiro mondiale, conosciuta come “Clean Up the World” grazie al coinvolgimento di centinaia di realtà pubbliche e private, con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di Upi.