Carnevale 2025: iniziative a Narni

Doppio appuntamento per Carnevale il 27 febbraio e il 4 marzo

Doppio appuntamento per festeggiare il Carnevale Narnese. Il Comune ha infatti fissato le date del 27 febbraio (giovedì grasso) e del 4 marzo, ultimo giorno per organizzare due eventi riservati soprattutto ai bambini. In collaborazione con alcune associazioni, l’amministrazione ha voluto recuperare una tradizione molto sentita in città.

Di seguito il Comunicato del Comune: “Oltre al consueto progetto “Carnevale Narnese” che ha visto impegnati gli studenti e le studentesse delle scuole primarie del territorio “disegnando” il Manifesto del Carnevale, il Comune propone due iniziative che avranno lo scopo di riconsegnare ai bambini e alle bambine la festa più allegra per eccellenza. Nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, presso il Pala Avis di Narni Scalo, a partire dalle 15,00 è previsto il raduno delle maschere per giocare e divertirsi, durante il quale oltre a raduno delle maschere, giochi, balli e musica di dj locali, sarà allestito uno spazio truccabimbi e ci sarà zucchero filato per tutti.

Martedì 4 marzo (martedì grasso), sempre alle 15,00, la festa, come da tradizione si sposta nel centro storico di Narni, in Piazza dei Priori. Il dj Mauro Pacelli farà ballare tutti: sarà una festa che coinvolgerà anche mamme, papà, parenti e chiunque voglia divertirsi. Il formato sarà lo stesso: raduno delle maschere, suoni, giochi e balli animati e ancora zucchero filato.

Nel corso del pomeriggio avrà luogo la premiazione del concorso per il miglior manifesto del Carnevale Narnese. In caso di maltempo, l’evento avrà luogo nella Loggia degli Scolopi. Per la data di martedì 4 marzo sarà attivato un doppio servizio navetta gratuito: da Narni Scalo a Narni centro con prima partenza prevista alle ore 14:30, da Piazza De Sica a Narni Scalo, ultima partenza prevista alle ore 18:00 dal Parcheggio del Suffragio. Per persone con disabilità anche dalle frazioni del territorio, quest’ultimo da prenotare entro lunedì 3 alle ore 12:00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0744 747277 o il canale whatsapp 333 4844863”.